"Логики нет, предложения властей - как от врагов". Эксперт об отрасли грузоперевозок в Латвии

Что могут предпринять Россия и Беларусь в ответ?

По словам Александра Поцелуйко, пока неизвестно, какой может быть ответная реакция этих стран, следовательно, пока рано строить прогнозы, как дальше будет развиваться ситуация.

Самым вероятным ответом называются симметричные санкции, то есть ответный запрет на въезд в Россию и Беларусь перевозчикам, зарегистрированным в ЕС.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать такого же симметричного ответа или же это не в интересах России и Беларуси, Александр Поцелуйко сказал: "А вы в последнее время много видите решений, которые руководствуются интересами стран? Сейчас логика и интересы стран, по-моему, не учитываются.

Сейчас геополитически меряются определенными частями тела".

Какой ущерб это может нанести Латвии?

Говоря о том, насколько возможные санкции скажутся на логистических компаниях и рынке: "На данный момент это глубокое падение. Дождемся ответных санкций, тогда сможем что-то более ответственно сказать".

Ранее в интервью RUS LSM Поцелуйко говорил, что полное закрытие границы оставит без работы не только водителей, но и обслуживающий персонал, складских рабочих и т. д.: "Одно дело - сколько водителей, другое - сколько инженерно-технических работников в этих компаниях, а таможенные склады, а сколько предприятий, которые делали добавочную стоимость, сколько складов акцизных, которые клеили акцизные марки. Это все рабочие места".

Что еще может ждать Латвию?

Министр сообщения Талис Линкайтс в том же интервью RUS LSM посоветовал переориентироваться компаниям на другие направления. Но с такой постановкой не согласен председатель Latvijas auto:

"Поймите одно: в Россию и Беларусь ездили не только латвийские перевозчики, туда ездили также и литовцы, и поляки, и словаки, и болгары, и румыны.

Причем мы - не самые большие, мы одни из самых маленьких. И все это количество транспорта ринулось в Европу, неужели вы видите там такой экономический рост [чтобы места хватило для всех].

На слова министра сообщения о том, что в Западной Европе много рабочих мест для водителей, Александр Поцелуйко отреагировал эмоционально:

"Я очень-очень-очень искренне не хочу комментировать эти слова. Но в данном случае он сказал как враг".

Какие еще есть проблемы в отрасли?

Как уже сообщал RUS TVNET, в силу вступают новые требования второй части Пакета мобильности - правила для водителей-дальнобойщиков в Европе.

По мнению председателя Latvijas auto, из-за введения новых правил конкурентоспособность наших перевозчиков снизилась:

"Была принята вторая часть Пакета мобильности, согласно которой водители должны возвращаться, меняться через 4 недели и транспортное средство должно возвращаться в страну регистрации каждые 8 недель.

И столько загрузок в этом направлении и из этого направления, учитывая то, что из России ничего не будет приходить, и значит - это все должно возвращаться без груза туда и обратно. Ну, скажем, пусть 20% будет груженым. Это самое нелогичное, что могло произойти. К сожалению, нас не услышали.

Идет борьба за "зеленость" планеты, за то, чтобы мы были экологически чистыми. Ну какая может быть экология, если фуры пойдут пустые?".

Логистические компании стараются минимизировать затраты и переносят свои базы в другие страны. Так, стало известно, что крупная транспортная компания Латвии перерегистрирует свои машины в Польшу (или часть машин), чтобы таким образом сократить издержки. Представитель Latvijas auto подтвердил, что компании так могут поступать: "Регистрируют свою экономическую деятельность в Германии и Польше. Есть бухгалтерское законодательство, и, согласно этому законодательству, они делают изменения в своей юридической регистрации. Там очень много требований, которые сопутствуют транспортным перевозкам. В каждой стране есть свои правила.

Где будут стоять на учете машины, там и будут оставаться налоги, если по-простому", - подытожил эту тему Александр Поцелуйко.