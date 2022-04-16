Сб, 16.04.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии после возвращения из Украины

Линкайтс: Завершайте сделки и вывозите транспорт из Беларуси

Грузовой автомобиль. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В связи с возможными санкциями латвийским автоперевозчикам рекомендуется своевременно вывезти свои автомобили из Беларуси, сообщает в социальных сетях министр транспорта Латвии Талис Линкайтс.

Линкайтс поделился публикацией Gazeta.Ru, где сказано, что Беларусь вводит ответные санкции и запрещает въезд автотранспортных средств, зарегистрированных в ЕС.

"Достоверность информации еще предстоит проверить, но я неоднократно призывал латвийских перевозчиков завершить начатые сделки и своевременно вывести автомобильный транспорт из Беларуси", - комментирует министр.

В этом месяце ЕС ввел санкции против России и Беларуси, запретив автоперевозчикам перевозить товары в ЕС в транспортном секторе и запретив судам под российским флагом доступ в порты.

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