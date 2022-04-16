Линкайтс: Завершайте сделки и вывозите транспорт из Беларуси

Линкайтс поделился публикацией Gazeta.Ru, где сказано, что Беларусь вводит ответные санкции и запрещает въезд автотранспортных средств, зарегистрированных в ЕС.
"Достоверность информации еще предстоит проверить, но я неоднократно призывал латвийских перевозчиков завершить начатые сделки и своевременно вывести автомобильный транспорт из Беларуси", - комментирует министр.
В этом месяце ЕС ввел санкции против России и Беларуси, запретив автоперевозчикам перевозить товары в ЕС в транспортном секторе и запретив судам под российским флагом доступ в порты.
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