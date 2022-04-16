Сб, 16.04.2022
Маленько подукрал российский солдат из Украины
российский солдат из Украины

Беларусь закрыла свою границу для грузового транспорта из ЕС

Грузовые машины. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С 16 апреля грузовые автомобили и тягачи, зарегистрированные в Европейском Союзе (ЕС), не смогут пересекать таможенную границу Евразийского экономического союза с Беларусью, сообщила агентству LETA представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне.

Исключения будут касаться движения транспортных средств через обозначенные контрольно-пропускные пункты в специально отведенные места для разгрузки или погрузки товаров и для повторной буксировки полуприцепов или прицепов.

Ограничение не будет распространяться на транспортные средства, зарегистрированные в ЕС до 23 апреля текущего года и въехавшие на территорию Беларуси до 16 апреля текущего года.

В свою очередь, зарегистрированные в ЕС транспортные средства, перевозящие почту и живых животных, смогут передвигаться без ограничений.

В связи с предстоящими санкциями министр сообщения Латвии Талис Линкайтс уже призвал латвийских автоперевозчиков своевременно вывозить автотранспорт из Беларуси.

"Я неоднократно призывал латвийских перевозчиков завершить начатые сделки и своевременно вывезти автомобильный транспорт из Беларуси", - сказал министр.

Это ответ Беларуси на санкции, принятые Евросоюзом в этом месяце против России и Беларуси. 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back