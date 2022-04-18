Смешивание топлива в Вентспилсе и на кораблях продолжалось годами

В статье Bloomberg упоминается тот факт, что Shell включила новый пункт в свои контракты с дилерами. Компания больше не принимает российские продукты, то есть все то, что содержит более половины продуктов, произведенных в этой стране. Далее автор сообщает, что так называемая "латвийская смесь" создается в Вентспилсе, а также в Нидерландах в открытом море. "Латвийской смесью" называют любой коктейль, содержащий российские нефтепродукты.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш высказал свое мнение: "То, что появляется в прессе, указывает на одно: если мы в Европе можем договориться о санкциях против российской нефти, то очень важно, чтобы санкции были введены даже в отношении капли российской нефти".

Но уже на следующий день заявления политиков звучали прохладнее. За кулисами говорили, что Bloomberg опубликовал ложную информацию. Министр транспорта Талис Линкайтс утверждает, что смешивание нефтепродуктов имело место всегда и в этом нет ничего незаконного: "Насколько мне известно, все крупные международные компании смешивают нефть, и пока это, по-моему, не запрещено. Цель состоит в том, чтобы сократить общий объем российской нефти в Евросоюзе, и по статистике мы видим, что объем нефти снижается".

По данным Nekā personīga, с начала войны количество танкеров, заходящих в Вентспилсский порт, не уменьшилось. Наоборот, в марте оно было даже несколько выше, чем в феврале. В марте грузы в порт доставили 25 танкеров. Статистика Службы государственных доходов по реэкспорту топлива показывает, что он даже удвоился, превысив 200 миллионов евро.

При этом представители отрасли говорят, что часто на кораблях топливо смешивают. Делается это не из политических соображений, чтобы что-то скрыть, а чтобы улучшить качество продукта или удешевить его.

Так, управляющий Вентспилсским портом Андрис Пурмалис сказал: "Это описание законного действия, поэтому я также не мог понять, когда мы можем отреагировать. Нет, здесь не надо реагировать, это продолжается годами. Российская нефть в настоящее время не запрещена, и экспорт нефти в настоящее время разрешен. Российская нефть смешивается с другими маслами, мы знаем, что Саудовская Аравия, Иран, а также США продают нефть на рынке. Когда вы покупаете это масло у некоторых нефтетрейдеров, может случиться так, что в середине этой обработки и последующей обработки вы больше не знаете, откуда этот покупатель первоначально взял три сорта".

В Вентспилсском порту есть три терминала нефтепродуктов. Ближайший к пирсу - Ventbunkers. Его работа приостановилась, потому что он работал с белорусской нефтью, которую запретили поставлять в Евросоюз прошлым летом. Второй терминал - Ventall. В компании утверждают, что дизельного топлива там не было с 2015 года. Крупнейший - Вентспилсский нефтяной терминал. Он принадлежит всемирно известному нефтетрейдеру Vitol. Эта нидерландская компания также владеет Латвийским морским пароходством.

Заявление Ventspils Nafta Termināls: "В ответ на статью, опубликованную Bloomberg, обращаем ваше внимание, что нефтехранилище, упомянутое в статье, не принадлежит нашей компании. Настоящим подтверждаем, что SIA Ventspils Nafta Termināls полностью соблюдает применимые (действующие) положения о санкциях. Если введение новых пакетов санкций повлияет на наш бизнес, мы примем немедленные меры, чтобы обеспечить их соблюдение".

Представители Shell сообщили Nekā personīga, что с начала марта они не закупали российские продукты с целью их смешивания ни в Латвии, ни где-либо еще: "С тех пор, как 8 марта Shell объявила о намерении выйти из российских углеводородных проектов, мы не закупали экспортируемую из России продукцию для смешивания в Латвии или где-либо еще, чтобы потом продавать ее как "нероссийскую". Мы прекратили все спотовые закупки российской сырой нефти и сжиженного природного газа и ликвидировали большую часть спотовых закупок нефтепродуктов, которые могут содержать часть российского топлива на более поздних этапах цепочки поставок. Нашим приоритетом является дальнейшее сокращение всех этих объемов как можно скорее. Введенные нами ограничительные меры намного шире любых мер, действующих сегодня в Евросоюзе. Все наши операции по всему миру проводятся в полном соответствии с санкциями, применимыми законами и правилами в странах, в которых мы работаем".

В отличие от Shell, многие другие компании не выдвигают требований по снижению доли российской продукции в топливе, а продолжают закупать импортное топливо из России, также хранящееся в Вентспилсе. Транзит нефтепродуктов является основным источником дохода Вентспилсского порта. Он снижался годами, но полностью прекратится с грядущими санкциями в отношении российской нефти.