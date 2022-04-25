Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов
Илон Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов - совет директоров компании принял его предложение, сообщает Русская служба BBC.
Илон Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов - совет директоров компании принял его предложение, сообщает Русская служба BBC.
Акционеры получат по 54,2 доллара за каждую обыкновенную акцию, что на 38% больше их стоимости по состоянию на 1 апреля. Таким образом итоговая сумма сделки составит 44 миллиарда долларов, пишет "Медуза".
В Twitter подтвердили факт продажи компании Маску.
Руководство компании Twitter поначалу отвергло предложение Маска, но теперь оно намерено просить акционеров проголосовать за одобрение сделки.
Илон Маск - самый богатый человек на планете, журнал Forbes оценивает его состояние в 273,6 млрд долларов, в основном благодаря его акциям в компании Tesla, которой он руководит. Еще одна известная фирма, тесно связанная с его именем - аэрокосмическая компания SpaceX.
"Свобода слова - это основа функционирования демократии, а Twitter - это цифровая городская площадь, на которой обсуждаются вещи, жизненно важные для человечества", - заявил Маск, объявляя о сделке.
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