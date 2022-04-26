Банк Luminor приостанавливает финансовые операции с Россией и Беларусью
Банк Luminor приостанавливает предоставление платежных услуг в России и Белоруссии, сообщила во вторник, 26 апреля, BNS пресс-служба банка.
Банк Luminor приостанавливает предоставление платежных услуг в России и Белоруссии, сообщила во вторник, 26 апреля, BNS пресс-служба банка.
Luminor приостановит исходящие платежи в Россию и Беларуси с 1 июня 2022 года и входящие платежи из России и Беларуси с 1 июля 2022 года во всех валютах.
Luminor прекратит предоставление услуги в качестве превентивной меры, чтобы избежать потенциального ущерба как для клиентов, так и для Luminor, который может быть вызван непредвиденными внешними факторами.
Исключения будут делаться только в случае важных государственных заказов и гуманитарной помощи (например, медицинские товары, пенсии и т. д.).
Последняя дата подачи платежных поручений в Россию и Беларусь - 1 июня 2022 года.
Платежные поручения, поданные после этой даты, не будут исполнены.
Последний день обработки входящих платежей из России и Беларуси - 30 июня 2022 года. Все входящие платежи, полученные Luminor после этой даты, будут отклонены, а деньги возвращены отправителю.
Ранее о решении прекратить финансовые операции с Россией и Беларусью сообщили Swedbank и SEB Banka.
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