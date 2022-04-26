Банк Luminor приостанавливает финансовые операции с Россией и Беларусью

Luminor приостановит исходящие платежи в Россию и Беларуси с 1 июня 2022 года и входящие платежи из России и Беларуси с 1 июля 2022 года во всех валютах.

Luminor прекратит предоставление услуги в качестве превентивной меры, чтобы избежать потенциального ущерба как для клиентов, так и для Luminor, который может быть вызван непредвиденными внешними факторами.

Исключения будут делаться только в случае важных государственных заказов и гуманитарной помощи (например, медицинские товары, пенсии и т. д.).

Последняя дата подачи платежных поручений в Россию и Беларусь - 1 июня 2022 года.

Платежные поручения, поданные после этой даты, не будут исполнены.

Последний день обработки входящих платежей из России и Беларуси - 30 июня 2022 года. Все входящие платежи, полученные Luminor после этой даты, будут отклонены, а деньги возвращены отправителю.

Ранее о решении прекратить финансовые операции с Россией и Беларусью сообщили Swedbank и SEB Banka.