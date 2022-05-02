Жителей Вентспилса смутила буква Z на заходящем в порт корабле

Однако Управление Вентспилсского свободного порта уточнило, что эта буква нарисована на трубе сухогруза Kohl I как минимум с 2019 года, поэтому нет оснований думать, что она имеет какую-либо связь с войной в Украине.

В Свободном порту LETA сообщили, что из имеющейся информации в судовых реестрах можно сделать вывод, что 20 июня 2019 года судно в последний раз сменило владельцев и, вероятно, с тех пор на трубе имеется буква Z. Фото 2019 года можно посмотреть на сайте marinetraffic.com

Представители администрации Свободного порта отмечают, что логотип судоходной компании или его часть обычно наносят на дымоход корабля. Сухогруз Kohl I длиной 180 м и шириной 23 м, который в настоящее время стоит у причала номер 10, построен в 2007 году. Он ходит под панамским флагом, а его владельцы зарегистрированы в Сингапуре.

Председатель Вентспилсской городской думы Янис Витолиньш ("Для Латвии и Вентспилса") сообщил агентству LETA, что попросил администрацию Свободного порта объяснить жителям происхождение буквы Z на трубе этого корабля.

ФОТО: Вентспилсский свободный порт