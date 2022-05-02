Видео ⟩ Серьезная авария в Ропажском крае: пострадали шесть человек. Полиция ищет свидетелей

Авария с участием автомобилей Mitsubishi и Volvo V70 произошла вчера, 1 мая, около 18:40 в Стопиньской волости Ропажского края на шоссе Юглская бумажная фабрика - Упесциемс.

Как сообщила TVNET пресс-секретарь Госполиции Лина Кальке, в ДТП пострадали шесть человек, с травмами они доставлены в медицинское учреждение.

ФОТО: Facebook/Sadursme.lv

Первоначально движение транспортных средств было перекрыто, но примерно с 19:20 до 22:40 оно было возобновлено по одной полосе.

Передаче Degpunktā удалось связаться с пострадавшим водителем Mitsubishi Андрисом, который рассказал, что за рулем второго автомобиля была женщина. В ее машине находились другие пассажиры, в том числе дети. Как сообщили очевидцы, дети в машине не были пристегнуты.

Андрис рассказал, что он связался с очевидцем, который находился в машине Volvo. Очевидец сказал, что женщина, вероятно, отвлеклась на детей и не справилась с управлением автомобилем.

"Я ехал за несколькими машинами и увидел, как они начали резко тормозить и съезжать вбок. Я уже ничего не успел сделать, и она влетела прямо в меня", - рассказал Андрис.

Государственная полиция в настоящее время выясняет обстоятельства аварии, а также просит отозваться свидетелей произошедшего, позвонив по номеру телефона 67 219 837, 26 653 635 или 110.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке