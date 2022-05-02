Видео ⟩ Серьезная авария в Ропажском крае: пострадали шесть человек. Полиция ищет свидетелей

В воскресенье вечером, 1 мая, недалеко от бумажной фабрики "Югла" произошла серьезная авария, когда автомобили Mitsubishi и Volvo не поделили дорогу. Лобовой удар был такой силы, что водитель Mitsubishi оказался зажатым в своей машине и спасателям пришлось вытаскивать его с помощью специальных инструментов.
Авария с участием автомобилей Mitsubishi и Volvo V70 произошла вчера, 1 мая, около 18:40 в Стопиньской волости Ропажского края на шоссе Юглская бумажная фабрика - Упесциемс.
Как сообщила TVNET пресс-секретарь Госполиции Лина Кальке, в ДТП пострадали шесть человек, с травмами они доставлены в медицинское учреждение.
Первоначально движение транспортных средств было перекрыто, но примерно с 19:20 до 22:40 оно было возобновлено по одной полосе.
Передаче Degpunktā удалось связаться с пострадавшим водителем Mitsubishi Андрисом, который рассказал, что за рулем второго автомобиля была женщина. В ее машине находились другие пассажиры, в том числе дети. Как сообщили очевидцы, дети в машине не были пристегнуты.
Андрис рассказал, что он связался с очевидцем, который находился в машине Volvo. Очевидец сказал, что женщина, вероятно, отвлеклась на детей и не справилась с управлением автомобилем.
"Я ехал за несколькими машинами и увидел, как они начали резко тормозить и съезжать вбок. Я уже ничего не успел сделать, и она влетела прямо в меня", - рассказал Андрис.
Государственная полиция в настоящее время выясняет обстоятельства аварии, а также просит отозваться свидетелей произошедшего, позвонив по номеру телефона 67 219 837, 26 653 635 или 110.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке
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