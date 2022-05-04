В ближайшие месяцы цены на продукты питания могут вырасти на 20%

Резкий рост цен на продовольствие, наблюдавшийся в прошлом году, продолжится и в ближайшие месяцы достигнет 20%. Латвийский Сельский консультативный и учебный центр (LLKC) указывает, что причиной этого являются высокие цены на энергоресурсы, топливо и сырье, которые резко выросли в силу различных обстоятельств.

Сравнивая цены на продукты питания в марте этого года с ценами в третьем месяце прошлого года, можно заметить, что, например, сыр чеддер подорожал на 40%, масло сливочное подорожало на 44%, а молоко - на 45%.

Война, начатая российским преступным режимом в Украине, создает дополнительные проблемы. В настоящее время получить корм из Украины уже нельзя.

"Мы участвуем во всей цепочке. Мы наблюдаем огромный рост стоимости производственных ресурсов - упаковки, электроэнергии, всего.

Существует также удвоение цен на корма. Мы четко понимаем, что это отразится на магазинах где-то через три-шесть месяцев",

отмечает Мартиньш Циммерманис, председатель правления LLKC. Он отмечает, что цены могут вырасти до 20%, а на некоторые товары даже больше.

В целях борьбы с высокими ценами в повестку дня правящей коалиции в ближайшее время вернется возможное снижение ставки НДС на продукты питания. Однако Минфин категоричен: "То, что мы снижаем НДС, даст минус 100 миллионов в бюджете. Мы видим, какие программы поддержки нам нужны и каковы их объемы", - сказал министр финансов Янис Рейрс.

Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas на латышском языке