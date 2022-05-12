Журналист IIHF высказался о шансах сборной Латвии на ЧМ по хоккею
Автор официального сайта Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Энди Поттс оценил шансы сборной Латвии на предстоящем чемпионате мира по хоккею.
Автор официального сайта Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Энди Поттс оценил шансы сборной Латвии на предстоящем чемпионате мира по хоккею.
"Впереди у Латвии новая эра" - так свою статью о шансах сборной Латвии на чемпионате мира озаглавил журналист.
Энди Поттс считает, что сборной Латвии будет сложно восполнить отсутствие в составе Каспара Даугавиньша, Лауриса Дарзиньша и Мартиньша Карсумса. Кроме того, на предстоящем турнире сборной не сможет помочь Микс Индрашис, который получил травму.
По мнению Поттса, в нападении сборной Латвии и без ветеранов (Андрис Джериньш, Роналдс Кениньш и Роберт Букартс) есть многообещающие хоккеисты.
"Восходящая звезда сборной Ренарс Крастенбергс снова в строю. 23-летний хоккеист может стать ключевым игроком своей сборной", - считает журналист, который упомянул также 19-летнего Клавса Вейнбергса, 20-летнего Оскара Лапинскиса и дебютировавшего на Олимпиаде в Пекине Дениса Смирнова.
Говоря о вратарях сборной Латвии, Поттс отмечает само собой разумеющийся факт - основным голкипером команды станет Элвис Мерзликин, выступающий в НХЛ.
Отметим, что и в обороне у сборной Латвии целый ряд защитников, которые сыграют на своём первом чемпионате мира - Арвилс Бергманис, Карлис Чуксте, Сандис Смонс, а также 27-летний Роберт Мамчицс.
Что касается прогнозов, касающихся успехов нашей сборной, то обозреватель IIHF довольно сдержан.
"Латвия, которая была хозяйкой турнира год назад, немного разочаровалась невыходом в плей-офф. В этом году с армией болельщиков за спинами сборная Латвии постарается это исправить, но у подопечных Харийса Витолиньша довольно сложные соперники в начале группового турнира - матчи против США и Финляндии в первые дня. Заработанные очки в этих матчах дадут сборной Латвии надежду на выход дальше, а поражения в обоих матчах создадут серьёзное давление перед игрой с Норвегией", - пишет Поттс.
"Сложно представить, что Латвия будет бороться за сохранение места в элитном дивизионе в группе, в которой представлены Австрия и Великобритания. Но расписание игр на турнире не самое благоприятное. Кажется, пятое место в группе - самый реальный исход", - комментирует шансы сборной журналист.
Напомним, свой первый матч на турнире сборная Латвии проведёт 13 мая против команды США. Игра начнётся в 16:20 по латвийскому времени.
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