Журналист IIHF высказался о шансах сборной Латвии на ЧМ по хоккею

"Впереди у Латвии новая эра" - так свою статью о шансах сборной Латвии на чемпионате мира озаглавил журналист.

Энди Поттс считает, что сборной Латвии будет сложно восполнить отсутствие в составе Каспара Даугавиньша, Лауриса Дарзиньша и Мартиньша Карсумса. Кроме того, на предстоящем турнире сборной не сможет помочь Микс Индрашис, который получил травму.

По мнению Поттса, в нападении сборной Латвии и без ветеранов (Андрис Джериньш, Роналдс Кениньш и Роберт Букартс) есть многообещающие хоккеисты.

"Восходящая звезда сборной Ренарс Крастенбергс снова в строю. 23-летний хоккеист может стать ключевым игроком своей сборной", - считает журналист, который упомянул также 19-летнего Клавса Вейнбергса, 20-летнего Оскара Лапинскиса и дебютировавшего на Олимпиаде в Пекине Дениса Смирнова.

Говоря о вратарях сборной Латвии, Поттс отмечает само собой разумеющийся факт - основным голкипером команды станет Элвис Мерзликин, выступающий в НХЛ.

Отметим, что и в обороне у сборной Латвии целый ряд защитников, которые сыграют на своём первом чемпионате мира - Арвилс Бергманис, Карлис Чуксте, Сандис Смонс, а также 27-летний Роберт Мамчицс.

Что касается прогнозов, касающихся успехов нашей сборной, то обозреватель IIHF довольно сдержан.

"Латвия, которая была хозяйкой турнира год назад, немного разочаровалась невыходом в плей-офф. В этом году с армией болельщиков за спинами сборная Латвии постарается это исправить, но у подопечных Харийса Витолиньша довольно сложные соперники в начале группового турнира - матчи против США и Финляндии в первые дня. Заработанные очки в этих матчах дадут сборной Латвии надежду на выход дальше, а поражения в обоих матчах создадут серьёзное давление перед игрой с Норвегией", - пишет Поттс.

"Сложно представить, что Латвия будет бороться за сохранение места в элитном дивизионе в группе, в которой представлены Австрия и Великобритания. Но расписание игр на турнире не самое благоприятное. Кажется, пятое место в группе - самый реальный исход", - комментирует шансы сборной журналист.

Напомним, свой первый матч на турнире сборная Латвии проведёт 13 мая против команды США. Игра начнётся в 16:20 по латвийскому времени.