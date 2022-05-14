В воскресенье потеплеет до +16 градусов; местами возможна гроза
В воскресенье в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны дожди, прогнозируют синоптики.
В воскресенье в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны дожди, прогнозируют синоптики.
Днем облачность будет переменной, местами пройдут кратковременные дожди, возможна и гроза. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный, западный ветер, который в центральных и восточных районах усилится до 15-17 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов.
В Риге также ожидается переменная облачность, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, западный ветер, который порывами усилится до 14 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха в столице составит +13...+15 градусов.
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