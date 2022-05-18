Россия может перестать поставлять газ в Финляндию

"Gasum считает, что есть повышенный риск того, что доставка природного газа (...) будет прекращена, в связи с чем импорт газа из России в Финляндию может закончиться", - сказано в сообщении.

После угроз, высказанных российским энергетическим предприятием RAO Nordic, из-за "просроченных платежей" приостановить поставки Россия в ночь на субботу прервала поставку электроэнергии в Финляндию.

Это произошло вскоре после заявления финских чиновников о том, что Финляндия планирует вступить в НАТО.

Финляндия импортирует из России около 10% использованной электроэнергии, а природный газ, большая часть которого импортируется из России, составляет около 8% потребляемой Финляндией энергии.