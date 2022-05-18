Россия может перестать поставлять газ в Финляндию
Россия может вскоре прекратить поставку газа Финляндии, так как она отказалась платить российской госкорпорации "Газпром" в рублях, сообщило во вторник финское предприятие газоснабжения Gasum.
Россия может вскоре прекратить поставку газа Финляндии, так как она отказалась платить российской госкорпорации "Газпром" в рублях, сообщило во вторник финское предприятие газоснабжения Gasum.
"Gasum считает, что есть повышенный риск того, что доставка природного газа (...) будет прекращена, в связи с чем импорт газа из России в Финляндию может закончиться", - сказано в сообщении.
Это произошло вскоре после заявления финских чиновников о том, что Финляндия планирует вступить в НАТО.
Финляндия импортирует из России около 10% использованной электроэнергии, а природный газ, большая часть которого импортируется из России, составляет около 8% потребляемой Финляндией энергии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!