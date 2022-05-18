Сразу несколько компаний готовы безвозмездно помочь снести памятник

Самоуправление получило письма от JaunRīga ECO и Forma 2, которые предлагают бесплатно обеспечить строительный надзор за сносом памятника.

Вчера, 17 мая, у Стакиса также состоялась встреча с представителями архитектурного бюро Sarma & Norde arhitekti, которое предложило безвозмездно подготовить проект демонтажа памятника.

Как говорится в письме председателя правления компании Висвалдиса Сармы, архитектурное бюро предлагает на добровольной основе, бесплатно и в кратчайшие сроки подготовить необходимую для сноса памятника проектную документацию.

Однако Золднерс отметил, что существуют юридические нюансы для принятия таких услуг. В стандартном порядке самоуправление должно объявлять закупку и на разработку проекта сноса, и на работы по демонтажу памятника.

Как сообщалось, Рижская дума приняла решение о демонтаже памятника в Пардаугаве.