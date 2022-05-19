Видео ⟩ Авария в Риге: движение на улице Юглас было нарушено

Движение от Дрейлини до улицы Лубанас было медленнее, чем обычно.

В четверг днем, 19 мая, ​​столкнулись грузовик с литовским регистрационным номером и легковой автомобиль Ford Escort. Грузовик перекрыл левую полосу, а автомобиль находился на разделительной полосе.

Видео: На улице Юглас нарушено движение