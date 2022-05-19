Видео ⟩ Авария в Риге: движение на улице Юглас было нарушено
В четверг днем, 19 мая, в Риге на улице Юглас было нарушено движение из-за столкновения двух автомобилей, рассказал очевидец происшествия.
В четверг днем, 19 мая, в Риге на улице Юглас было нарушено движение из-за столкновения двух автомобилей, рассказал очевидец происшествия.
Движение от Дрейлини до улицы Лубанас было медленнее, чем обычно.
В четверг днем, 19 мая, столкнулись грузовик с литовским регистрационным номером и легковой автомобиль Ford Escort. Грузовик перекрыл левую полосу, а автомобиль находился на разделительной полосе.
Видео: На улице Юглас нарушено движение
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