Пт, 20.05.2022
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Мартиньш Ванцанс, член правления Enefit

Видео ⟩ Авария в Риге: движение на улице Юглас было нарушено

ФОТО: "Apollo" aculiecinieks.

В четверг днем, 19 мая, в Риге на улице Юглас было нарушено движение из-за столкновения двух автомобилей, рассказал очевидец происшествия.

Движение от Дрейлини до улицы Лубанас было медленнее, чем обычно.

В четверг днем, 19 мая, ​​столкнулись грузовик с литовским регистрационным номером  и легковой автомобиль Ford Escort. Грузовик перекрыл левую полосу, а автомобиль находился на разделительной полосе.

Видео: На улице Юглас нарушено движение

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