Virši-A и Skulte LNG Terminal будут развивать терминал сжиженного газа в Скулте

Как отметил председатель правления Virši-A Янис Виба, участие компании в развитии проекта в Скулте является продуманным шагом в достижении стратегической цели - стать энергетической компанией.

"Внимательно ознакомившись с расположением и финансовой моделью СПГ-терминала, мы пришли к выводу, что это наиболее подходящий маршрут импорта природного газа в страны Балтии с точки зрения стоимости и функциональности, поэтому мы решили поддержать развитие этой инфраструктуры. участвуя в проекте в качестве акционеров", - сказал Виба.

В компании напомнили, что развитие этого проекта повысит энергетическую независимость Латвии и Балтийского региона и внесет значительный вклад в диверсификацию поставок природного газа и дальнейшее развитие рынка природного газа.

По словам генерального директора Skulte LNG Terminal Ренара Микелсонса, опыт и возможности Virši-A будут способствовать более быстрой реализации проекта терминала. Skulte LNG Terminal также продолжает переговоры с заранее отобранной группой иностранных инвесторов.

В 2021 году оборот концерна Virši-A увеличился на 28,8%, достигнув 220,882 млн евро, а аудированная прибыль составила 6,616 млн евро, что на 58% больше, чем годом ранее. В группу входят Virši-A, ООО Viršu nekustamie īpašumi, ООО Virši loģistika и ООО Virši Renergy.