Пт, 27.05.2022
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"Мы не просим подарка, мы не airBaltic". Как завод в Даугавпилсе борется за будущее

Министр сообщения Талис Линкайтс, к отрасли которого относится Даугавпилсский локомотиворемонтный завод (DLRR), ни разу его не посещал и никак не отозвался на просьбы производства о временной помощи. Министерство экономики отписалось, предложив полезные ссылочки, с чем легко справился бы и Google. Такими наблюдениями в эфире "Кто вам платит?" поделилась председатель совета DLRR Анастасия Удалова. Завод сейчас борется за поддержку государства, чтобы больше не сокращать людей, а наоборот - создать новые рабочие места и вывести местное производство на новые рынки.

Чем занимается завод и в чем интерес Украины?

Даугавпилсский завод занимается ремонтом локомотивов, вагонов, всего подвижного состава. В прошлом году заводу исполнилось 155 лет, и, по словам Удаловой, за все 155 лет завод не был закрыт ни одного дня, ни в одну войну. И ее главная задача сегодня - сохранить это. 

"Это единственный завод в Европе, который может сделать полный цикл ремонта, именно поэтому Украина очень заинтересована, чтобы мы сохранились.

Это требует времени: или ты возишь с одного завода на другой, чтобы по чуть-чуть все отремонтировать, или это в одном месте", - так интерес украинских властей поясняет председатель совета DLRR. Напомним, недавно стало известно, что министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и владельцы завода "Азовсталь" - украинская компания "Метинвест" - обратились к правительству Латвии с просьбой поддержать стратегически важный для них завод в Даугавпилсе.

Если бы не война, в помощи государства не было бы необходимости, убеждена Удалова. "Прошлый год мы закончили с очень хорошими показателями, после 2014 года завод вышел на понятный виток развития. Мы переориентировались на другие рынки - из России мы ушли в Украину, Германию, Польшу, Литву.

Но все-таки у нас довольно лимитированная возможность партнеров за счет ширины колеи, и Украина, конечно, для нас была основным партнером.

Тяжело было с ними договариваться - до этого мы работали с Россией, и до войны отношение к компаниям, которые работали и с Россией, и с Украиной, было не очень хорошее. Нам нужно было доказывать, что мы не являемся партнерами для России, коими являлись наши клиенты, но не мы сами. Мы получили этот рынок, очень активно там развивались. "Метинвест", владельцы "Азовстали", были нашими самыми большими клиентами, самый богатый человек Украины владеет этой группой".

На май этого года у DLRR были грандиозные планы: "В Даугавпилсе нам стало тесно, количество людей в городе не растет, нам нужно было много специалистов - мы собирались делать большую маркетинговую компанию в Риге. Но, к сожалению, к концу мая нам пришлось уволить 170 человек".

Что именно завод просит у государства?

"Мы просим у государства кредит на оборотные средства, мы не просим подарка, мы не просим, чтобы налогоплательщики поддерживали завод, мы не airBaltic.

Мы хотим заплатить за помощь проценты для того, чтобы выжить и пережить эту сложную ситуацию. Вторая вещь - мы просим экспортные гарантии, за которые тоже нужно платить, и мы готовы за них платить для того, чтобы выйти на новые рынки. Потому что в Польше, например, отрасль, в которой мы развиваемся, поддерживает очень сильно государство, так как это хороший экспорт - это большие суммы, и поэтому конкурировать с польскими заводами нам довольно сложно, без экспортных гарантий мы не можем выйти на новые рынки. Это вторая вещь, которую мы просим от государства", - пояснила Анастасия Удалова.

Помимо уже предлагаемых услуг по ремонту подвижного состава, у завода в Даугавпилсе есть желание развивать новый экспортный продукт - производить трамваи. В качестве старта очень мог бы помочь заказ от родного для завода города Даугавпилса. "Мы можем заниматься строительством трамваев, можем создать новый экспортный продукт для Латвии.

Если посмотрим на статистику, то страны, которые не могли себе позволить Škoda и Stadler, покупали русские или белорусские трамваи. Мы можем их заменить своими.

Это одна из вещей, которая бы нам помогла. Если бы мы могли построить трамвай для Даугавпилса", - рассуждает представитель DLRR.

Однако, по словам Удаловой, самоуправление с заказом к заводу не спешит, скорее наоборот - просит расписаться в том, что местное производство не справится. 

В настоящее время задолженность "Метинвеста" перед DLRR составляет 8 229 550 евро за заказы, размещенные на рынке Украины. "8 миллионов евро - это деньги, которые по законам военного времени компании не могут платить за пределы Украины. Деньги у "Метинвеста" есть, и они об этом нам прислали гарантийные письма, и, если бы нужно было, если бы кто-то из чиновников попросил, они бы прислали нашему государству и, наверно, и министр инфраструктуры Украины мог бы поручиться за "Метинвест". Украинская сторона просит не закидывать Украину деньгами, а сохранить предприятие для того, чтобы, когда они начнут возобновлять инфраструктуру, было бы предприятие, которое могло бы это сделать быстро, качественно и уже проверенное временем, в том числе "Украинской железной дорогой", - объяснила ситуацию Удалова. 

Она же добавила, что "Метинвест" уже начал по чуть-чуть выплачивать суммы за предыдущие заказы: "Они получают отдельные разрешения от правительства и переводят по чуть-чуть деньги, но 

у нас содержание завода стоит 1 млн евро в месяц, поэтому их по чуть-чуть, которые начались с середины мая, нам не хватает для того, чтобы погасить то, что было съедено за предыдущие месяцы.

Нам нужен кредит на оборотные средства, чтобы начать заново ремонтировать. От "Метинвеста" приходят новые заказы, они пытаются запустить заводы, которые находятся на второй части Украины".

Реакция властей Латвии

Несмотря на то, что министр инфраструктуры Украины адресовал письмо в первую очередь министру сообщения Латвии Талису Линкайтсу ("Консервативные"), от него пока никакой реакции не последовало: "Мы являемся самым большим частным заводом его отрасли у нас в стране. За все время, пока он был министром, он не был на заводе ни разу.

Сколько бы раз он ни был в Даугавпилсе, у нас он не был ни разу. Сколько бы я ни пыталась с ним встретиться, просить о встрече - нет".

На запрос RUS TVNET предоставить свой комментарий по ситуации Министерство сообщения на момент публикации также не ответило. 

Министерство экономики, по мнению Удаловой, и вовсе повело себя комично: "Они... такое чувство, что брошюрку с ссылками в Google нам прислали - ссылка на сайт LIAA, на сайт Altum, а вот выставка на "Трансгермании" - съездите". Предприниматель поддерживает недавнюю смену министра экономики, так как хочет видеть в этом ведомстве профессионала. (26 мая Сейм утвердил на должности министра экономики Илзе Индриксоне ("Национальное объединение"), бывшего парламентского секретаря Министерства экономики, а экс-министр экономики Янис Витенбергс вернулся в Сейм. - Прим. ред.).

По словам Удаловой, министр финансов Янис Рейрс ("Новое единство") - пока единственный отозвавшийся высокопоставленный политик - он проявил интерес к заводу, встретился с представителями, выслушал. Есть коммуникация также со стороны руководителя бюро премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"). 

Сейчас DLRR ждет, как будет реализован законопроект о помощи предприятиям, которые пострадали от войны в Украине. Согласно планам, государство выделит на эти цели 94 млн евро. "Претендуем на столько, сколько будет положено по закону. Нам нужен кредит в 5 млн и экспортные гарантии на новые страны", - отчеканивает Удалова, убежденная, что такая поддержка помогла бы вернуть сокращенных сотрудников и принять на работу новых.

Она подытожила, что в Латвии власти смотрят на предпринимателей словно коты из одной присказки:

"Знаете, это как с котами и собаками. Кот думает, что человек его кормит, значит кот - Бог, а собака думает, что если человек кормит, значит человек - Бог".

Политик, депутат Сейма Вячеслав Домбровский, также принявший участие в передаче "Кто вам платит?", высказался, что в Латвии на данный момент "нет настоящего Минэкономики". Он отметил некомпетентность чиновников и призвал не ждать от людей со средней зарплатой принятия стратегических решений. По его мнению, возможно, промолчать в данной ситуации - вполне верное решение со стороны Минэкономики. По крайней мере так ведомство не повторит ошибку экс-министра финансов Эйнара Репше, который в свое время выдал для Liepājas metalurgs 100 миллионов, большую часть из которых государство потеряло. 

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