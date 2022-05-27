"Мы не просим подарка, мы не airBaltic". Как завод в Даугавпилсе борется за будущее

Но все-таки у нас довольно лимитированная возможность партнеров за счет ширины колеи, и Украина, конечно, для нас была основным партнером.

Тяжело было с ними договариваться - до этого мы работали с Россией, и до войны отношение к компаниям, которые работали и с Россией, и с Украиной, было не очень хорошее. Нам нужно было доказывать, что мы не являемся партнерами для России, коими являлись наши клиенты, но не мы сами. Мы получили этот рынок, очень активно там развивались. "Метинвест", владельцы "Азовстали", были нашими самыми большими клиентами, самый богатый человек Украины владеет этой группой".

На май этого года у DLRR были грандиозные планы: "В Даугавпилсе нам стало тесно, количество людей в городе не растет, нам нужно было много специалистов - мы собирались делать большую маркетинговую компанию в Риге. Но, к сожалению, к концу мая нам пришлось уволить 170 человек".

Что именно завод просит у государства?

"Мы просим у государства кредит на оборотные средства, мы не просим подарка, мы не просим, чтобы налогоплательщики поддерживали завод, мы не airBaltic.

Мы хотим заплатить за помощь проценты для того, чтобы выжить и пережить эту сложную ситуацию. Вторая вещь - мы просим экспортные гарантии, за которые тоже нужно платить, и мы готовы за них платить для того, чтобы выйти на новые рынки. Потому что в Польше, например, отрасль, в которой мы развиваемся, поддерживает очень сильно государство, так как это хороший экспорт - это большие суммы, и поэтому конкурировать с польскими заводами нам довольно сложно, без экспортных гарантий мы не можем выйти на новые рынки. Это вторая вещь, которую мы просим от государства", - пояснила Анастасия Удалова.

Помимо уже предлагаемых услуг по ремонту подвижного состава, у завода в Даугавпилсе есть желание развивать новый экспортный продукт - производить трамваи. В качестве старта очень мог бы помочь заказ от родного для завода города Даугавпилса. "Мы можем заниматься строительством трамваев, можем создать новый экспортный продукт для Латвии.

Если посмотрим на статистику, то страны, которые не могли себе позволить Škoda и Stadler, покупали русские или белорусские трамваи. Мы можем их заменить своими.

Это одна из вещей, которая бы нам помогла. Если бы мы могли построить трамвай для Даугавпилса", - рассуждает представитель DLRR.

Однако, по словам Удаловой, самоуправление с заказом к заводу не спешит, скорее наоборот - просит расписаться в том, что местное производство не справится.