За двойное убийство и нанесение увечий собаке мужчина приговорен к пожизненному сроку

Также мужчина приговорен к пробационному надзору на три года и шесть месяцев.
Согласно решению суда о привлечении лица к уголовной ответственности, обвиняемый осенним вечером 2020 года, находясь под влиянием алкоголя, пришел по месту жительства бывшей жены. Увидев, что женщина употребляет алкоголь вместе с другими мужчинами, он в порыве гнева взял топор и напал на женщину и одного мужчину.
В результате нападения пострадавшим были нанесены тяжкие телесные повреждения, которые привели к их смерти.
Обвиняемый многократно ударил топором и собаку бывшей жены, изувечив животное.
К обвиняемому применена мера пресечения - арест.
Прокурор и обвиняемый могут оспорить решение в Рижском окружном суде.
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