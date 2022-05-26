Чт, 26.05.2022
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Кристап Зутис, боксер

За двойное убийство и нанесение увечий собаке мужчина приговорен к пожизненному сроку

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Рижский районный суд на этой неделе приговорил мужчину за двойное убийство и нанесение увечий собаке в Олайнском крае к пожизненному заключению, сообщает агентство LETA.

Также мужчина приговорен к пробационному надзору на три года и шесть месяцев.

Согласно решению суда о привлечении лица к уголовной ответственности, обвиняемый осенним вечером 2020 года, находясь под влиянием алкоголя, пришел по месту жительства бывшей жены. Увидев, что женщина употребляет алкоголь вместе с другими мужчинами, он в порыве гнева взял топор и напал на женщину и одного мужчину.

В результате нападения пострадавшим были нанесены тяжкие телесные повреждения, которые привели к их смерти.

Обвиняемый многократно ударил топором и собаку бывшей жены, изувечив животное.

К обвиняемому применена мера пресечения - арест.

Прокурор и обвиняемый могут оспорить решение в Рижском окружном суде.

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