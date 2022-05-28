Санкции коснулись компании Юриса Савицкиса Itera Latvija

В качестве реального бенефициара компании также указан Юрис Савицкис, глава компании Itera Latvija и бывший сотрудник КГБ. Однако Савицкис контролирует меньшего из двух владельцев Itera Latvija через цепочку из нескольких компаний, зарегистрированных за границей. После более глубокого анализа Регистр предприятий убедился, что крупнейший собственник с 66% акций Davonte Holding Limited косвенно принадлежит российской компании "Роснефть", глава которой Игорь Сечин с 28 февраля находится в санкционном списке ЕС.

CSDD авторизовал девять автомобилей Mercedes-Benz, принадлежащих Itera Latvija. В свою очередь Латвийская морская администрация "заморозила" принадлежащую компании 12-метровую моторную яхту Areti.

Руководитель Юрис Савицкис отказался объяснить, насколько нарушена работа Itera Latvija на данный момент, заявив, что не доверяет журналистам. Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не может комментировать конкретное дело, но указывает, что санкции против компаний, связанных с подсанкционными лицами, таких как Itera Latvija, фактически означают прекращение экономической деятельности.

"По сути, последствия такие же, как и для подсанкционных лиц. Это означает, что средства для таких компаний замораживаются, и им не предоставляются экономические ресурсы", - говорит Кристап Марковскис, представитель FKTK.

Itera Latvija уже несколько лет сама не поставляет природный газ в Латвию, и ее доход в основном формируется за счет дивидендов от Latvijas Gāze. Itera Latvija владеет 16% акций Latvijas Gaze.