Фермеры призывают Сейм обсудить надвигающийся кризис в пищевой промышленности

Организации - Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, Латвийский центральный союз молокопереработчиков, Латвийская объединенная ассоциация птицеводства и Латвийская ассоциация свиноводов - отмечают, что правительство не имеет права экспериментировать и просто наблюдать со стороны за тем, смогут ли стратегические продовольственные предприятия органично пережить кризис.

Фермерские организации заявляют, что в условиях кризиса необходимы нестандартные решения для защиты отраслевой экосистемы и обеспечения работы стратегических компаний отрасли в период до окончания кризиса.

17 мая организации направили письмо фракциям Сейма с различными вопросами о пищевой промышленности. По данным организаций, в ответ половина представленных фракций обещали решить эту проблему, но фермеры говорят, что кризис требует немедленных и комплексных решений, в том числе основанных на аргументах политических решений с участием всех ответственных министерств. В письме обращается внимание на то, что продовольственные предприятия неоднократно призывали правительство объявить чрезвычайное положение в тех секторах сельского хозяйства, где развязанная Россией война привела к кризису.

Организации публично призывают комиссию Сейма по народному хозяйству или коалицию провести собрание, на котором с участием приглашенных отраслевых экспертов будут рассмотрены предложения организаций.

Фермеры говорят, что в настоящее время складывается ощущение, будто "Латвия не хочет или не может извлечь уроки из войны на Украине, которая ясно показывает, что продовольственная безопасность так же важна, как обороноспособность и энергоресурсы страны". Организации обратились к Кабинету министров, Министерству земледелия, Минэкономики и Минфину с просьбой найти комплексное решение вопроса, но до сих пор не прошло ни одной консультации и не принято никаких конкретных решений, лишь прозвучало несколько неаргументированных и безосновательных отговорок.

Организации поясняют, что основной причиной безответственного бездействия являются противоположные взгляды коалиционных партий, поэтому призывают каждую из коалиционных партий, а также другие представленные в Сейме политические силы высказать свое мнение по внесенным предложениям в правительстве.

Среди вопросов, заданных фермерами представителям политических сил, есть просьба представить расчеты, сколько птицеводческих, свиноводческих и молокоперерабатывающих предприятий в Латвии могут обанкротиться или значительно сократить производство в ближайшие три-шесть месяцев, если не будет оказана государственная поддержка, а также рассчитать объемы грядущего продовольственного дефицита. Также задан вопрос,

сколько людей останутся без работы, сколько средств уйдет на пособия по безработице, на сколько в этом случае снизятся отчисления компаний в госбюджет и увеличится внешний долг страны.

Кроме того, фермеры интересуются процентной разницей в себестоимости продуктов питания, произведенных в Латвии и Польше, когда те поступают в латвийские сети магазинов с учетом пониженной ставки НДС в Польше на электроэнергию, природный газ, дизельное топливо и сырье, и влиянием этого факта на конкурентоспособность латвийских предприятий. Также задан вопрос о том, как повлияет на латвийские компании ожидаемая отмена пошлин Европейского союза на товары, импортируемые с Украины, и как она будет компенсирована.

Организациям предлагается подготовить ответы на указанные вопросы и обсудить их при личной встрече с участием независимых экспертов.

Фермеры отмечают, что желают таким образом как можно скорее найти оптимальные решения, которые позволят смягчить негативные последствия войны, сократить экономический ущерб латвийскому государству, а также сохранить и продолжить развивать производство продуктов питания в Латвии в долгосрочной перспективе.

"Украину надо поддерживать, но делать это надо солидарно, а не за счет отдельных секторов", - заявили организации.