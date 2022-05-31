ВИДЕО ⟩ Дорохов проиграл спор Харламову и станцевал в костюме чирлидерши на матче ЦСКА

Ранее Дорохов у себя в Instagram сообщил, что проиграл спор своему коллеге Гарику Харламову, не забросив 5 трёхочковых из 10. По условиям спора Дорохов должен был станцевать с группой поддержки. Комик сдержал своё слово и выступил вместе с чирлидершами ЦСКА.

Что касается матча финальной серии плей-офф Лиги ВТБ между ЦСКА и "Зенитом", то игра завершилась со счётом 97:95 в пользу санкт-петербургской команды.

Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии. Счёт в серии - 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 2 июня.