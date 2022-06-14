Какова текучка в СГД? Рассказала гендиректор службы

Она отметила, что этой весной особенно актуален вопрос оплаты труда сотрудников Таможенного управления СГД - 19 апреля правительство утвердило отчет об усилении внутренней безопасности, в котором упоминались сотрудники полиции, пограничники и другие сотрудники органов внутренних дел.

"Все умеют считать, и таможенники сразу видят, что зарплата пограничников, с которыми они работают рядом на границе, будет намного выше. Брутто-зарплата пограничников со следующего года будет около 1200 евро, а мы остаемся на уровне около 866 евро. Конечно, я не знаю, как эти средства будут использованы Государственной пограничной службой, но в нашем случае даже опытный таможенник не сможет достичь уровня оплаты труда, запланированного для пограничников", - сказала Яунземе.

Она добавила, что СГД начинает шире смотреть на то, что происходит с ставками заработной платы. СГД нанимает не государственных служащих, а налоговых консультантов, финансистов, юристов и представителей других профессий. Все эти должности имеют аналоги в частном бизнесе. Сравнив зарплаты, СГД обнаружила, что разрыв в оплате труда на таких должностях, как финансовый аналитик или юрист, огромен.

"Мы и так прекрасно знаем, что наши сотрудники идут в аудиторские фирмы, в налоговые консалтинговые компании, которые могут предложить совершенно другой уровень зарплаты. Я даже не буду говорить о том, какие зарплаты банки предлагают экономистам. Не буду скрывать, что если раньше у нас было больше претендентов на вакантные места, то теперь люди смотрят, сколько им будут платить, и говорят "спасибо". На одну должность у нас хорошо если два претендента, и вакансии стоят", - сказала Яунземе.

Глава СГД сообщила, что годовая текучесть кадров СГД составляет в среднем более 10%, а в IТ-секторе - 26%, что означает по сути уход целого отдела. В настоящее время СГД ищет 162 работников, и Яунземе ясно, что, скорее всего, не все вакансии будут заполнены. В СГД еще есть и проверка репутации, и человек, которому предлагается 720 евро на бумаге, должен соответствовать строгим критериям.

"Ну, а потом, например, человек приходит на должность таможенника и узнает, что ему придется работать по скользящему графику, в снег и в дождь. Очень часто через две недели он понимает, что это того не стоит, и пишет заявление об увольнении", - сказала Яунземе.

В СГД проводится 636 000 консультаций по телефону, и ими занимаются около 30 сотрудников. Это 3000-4000 звонков в день, и темы непростые. Яунземе пояснила, что это означает работу в режиме "нон-стоп" и сверхурочную работу в течение нескольких месяцев во время подачи деклараций о доходах. При этом в частном бизнесе в колл-центрах платят на 200-300 евро больше.

На вопрос, сколько денег нужно СГД для повышения заработной платы, Яунземе ответила, что есть программа-минимум и программа-максимум. Минимум составляет около шести миллионов евро, максимум - 30 миллионов.

"Хотя и это не решит проблем с айтишниками, но это была бы хотя бы средняя зарплата в экономике. Но больших надежд на это нет, поэтому надеемся на улучшения хотя бы на нижнем уровне", - сказала Яунземе.

В прошлом году СГД потребовала от Минфина 8 млн евро, но выделили лишь 2,5 млн, объяснив это тем, что нужно повышать зарплаты полицейским.

"Главное, что мы хотели бы получить, - это дополнительное финансирование для таможни, если важна внутренняя безопасность", - сказала Яунземе.