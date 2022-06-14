Инвестиции в развитие инфраструктуры яхтенного порта

В настоящее время в Рижском порту находятся пять яхтенных портов, расположенных на обоих берегах Даугавы, куда могут заходить яхты любых размеров без ограничений по длине, высоте и осадке. Яхтам и прогулочным судам разрешено плавание по всей акватории Рижского порта.

«Рига и Рижский порт естественным образом подходят для развития подобной яхтенной инфраструктуры, поэтому, если мы хотим обозначить Ригу и Рижский порт как подходящее место для яхтинга как в масштабе Скандинавии, так и всего Балтийского региона, мы должны поддерживать создание инфраструктуры марин с помощью наших идей, действий и инвестиций. Развитие яхтенных портов связано со многими преимуществами – это инвестиции в зеленый и здоровый образ жизни, развитие туризма и, как следствие, узнаваемость Риги и Латвии, возможности для различных сопутствующих бизнесов, таких как, обслуживание яхт, общественное питание и гостиничная отрасль, туризм», – отметил Виестурс Зепс, Председатель Правления Рижского Свободного порта.

Развитие инфраструктуры марины осуществляется как за счет частных инвестиций, путем привлечения средств в рамках проектов, со-финансируемых Европейским Союзом, так и при финансовой поддержке Рижского Свободного порта. Например, в настоящее время ведется работа над проектом Программы трансграничного сотрудничества ЕФРР ИНТЕРРЕГ Эстония-Латвия «Улучшение и популяризация сети портов Восточного побережья Балтийского моря, EST-LAT177» (EASTBALTIC HARBOURS). Реализация проекта откроет новые возможности для Рижского Центра парусного спорта, созданного и управляемого ассоциацией «Latvian Sailing Team».

«Мы получили хорошие отзывы и похвалу на международном уровне за хорошо организованные мероприятия, и в настоящее время ведутся переговоры о возможности проведения чемпионата Европы ORC по парусному спорту в Риге в 2028 году. Для поведения мероприятия подобного уровня необходимо выполнить ряд важных предварительных условий, охватывающих как организационные, так и соответствующие инфраструктурные аспекты. Сейчас мы усиленно работаем над этим в яхт-клубе - строим административное здание, планируем устройство дополнительных причалов, оборудованных питьевой водой и электричеством, также работаем над установкой туалетов и душевых, обеспечивая необходимую для современной марины инфраструктуру», - отметил руководитель «Latvian Sailing Team» Андрейс Булс.

Услугами Рижского центра парусного спорта пользуются любители различных водных развлечений из Латвии и из-за рубежа. Самым значительным событием международного значения был организованный ассоциацией в 2018 году чемпионат мира по парусному спорту среди спортивных яхт класса PLATU25, который стал первым событием такого масштаба в истории Латвии.

Реализация проекта EASTBALTIC HARBOURS позволит увеличить пропускную способность яхтенного порта на улице Матрожу примерно на 30%, что позволит одновременно принимать до 130 яхт. Развитая инфраструктура марины позволит ассоциации «Latvian Sailing Team» подать заявку на участие в чемпионате Европы ORC (класс лодок без ограничений) в 2028 году. Организация такого мероприятия могла бы привлечь от 100 до 200 яхт, а также несколько тысяч спортсменов и поклонников их таланта, тем самым популяризируя Рижский Свободный порт и город Ригу на международном уровне.

Общий бюджет проекта для Управления Рижского Свободного порта составляет 243 918,19 евро, включая со-финансирование программы ЕФРР ИНТЕРРЕГ Эстония-Латвия в размере 206 975,00 евро.