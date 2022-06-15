LIAA: развитие экспорта тесно связано с войной в Украине и ее влиянием

Он отметил, что в марте этого года был достигнут самый высокий объем экспорта за месяц - 1,75 млрд евро. "Вопрос в том, является ли это долгосрочной или краткосрочной тенденцией. Кроме того, экспорт растет по стоимости, а не по объему, то есть свою роль играет инфляция. Хорошая новость в том, что объемы тоже растут, но не так быстро, как стоимость. Поэтому нельзя сказать, что увеличение происходит только за счет инфляции", - сказал руководитель LIAA.

По словам Рожкалнса, в будущем большое значение будут иметь цены на энергоносители, а также новые пакеты санкций против России и то, какие товары попадут под санкции.

Также видно, что больше всего война пока влияет на поставки сырья, причем больше всего пострадали металлообработка, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

"Поэтому вопрос сейчас в том, какое влияние этот энергосырьевой кризис окажет на экономику, сможем ли мы обеспечить запасы энергоресурсов в течение лета. От этого будет зависеть и экспорт. Преимущество в том, что латвийские экспортеры, и даже крупные, на фоне остального мира - совсем небольшие и поэтому способны более гибко адаптироваться к новым рынкам и новым вызовам, чем многие крупные компании в других странах", - сказал Рожкалнс.

Он также отметил, что прекращение боевых действий не кажется реалистичным, по крайней мере в ближайшем будущем. Важно и то, что не только в Латвии, но и в других странах реализуется программа REPowerEU по снижению зависимости ЕС от российских энергоресурсов.

"Речь идет о Европе, потому что основные экспортные рынки Латвии находятся в Западной Европе", - подчеркнул Рожкалнс.

"Когда рынки переориентируются и начинается поиск новых партнеров, это и новые возможности. Большинство западных компаний, которые до сих пор сотрудничали с Россией, ищут новых партнеров. Если нашим предпринимателям есть что предложить, то это, безусловно, очень хорошая возможность выйти на новые рынки, в новые цепочки поставок", - сказал руководитель LIAA.