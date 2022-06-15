Левитс: страны Восточной Европе едины в желании увеличить присутствие НАТО

Политик отметил, что на встрече страны Балтии, Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Румыния и Болгария обсудили усиление НАТО в странах восточного фланга с целью подать России четкий сигнал о том, что альянс готов защищать любого члена НАТО и каждый квадратный дюйм территории НАТО, как говорит об этом президент США Джо Байден.

Кариньш, в свою очередь, отметил, что недавно встречался с лидерами 16 стран НАТО и обсуждал возможности усиления восточного фланга. Он рассказал о том, что Латвия приняла решение увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП. В этом году оборонный бюджет будет увеличен более чем на 50 миллионов евро, и процесс будет продолжен в ближайшие годы.

"Мы также призвали наших союзников укрепить свои позиции в Латвии. Эта работа не только на словах или уровне идей. Страны одна за другой увеличивают свои силы в Латвии численно и технически. Дания дополнительно прислала целый батальон, Испания отправляет системы ПВО, которых нам не хватает", - сказал Кариньш.

Он подчеркнул, что проводимая работа уже дает свои плоды, еще до предстоящего саммита НАТО в Мадриде в конце июня. По мнению Кариньша, это свидетельствует о том, что Латвия как государство работает согласованно, инвестируя в свои возможности. У Латвии также есть сильные союзники, готовые инвестировать в усиление нашей страны. Кариньш отметил, что укрепляется весь восточный фланг НАТО.