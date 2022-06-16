В Риге бездомных хотят поселить в съемных квартирах

Как сообщили в управлении коммуникации Рижской думы, бездомных сложно мотивировать работать, поэтому у них нет доходов, чтобы сделать первый взнос за аренду и далее осуществлять регулярные платежи.

Бездомные привыкают к удобствам услуг приютов и не хотят решать вопрос своего места жительства, повысив таким образом качество жизни.

В Риге создано несколько услуг, помогающих в ситуациях, когда человек потерял квартиру. Кроме приютов и ночлежек, есть еще место кратковременного пребывания, пансионат, а также центры социальной реабилитации для бездомных.

Чтобы уменьшить связанные с бродяжничеством проблемы, в ходе проекта будут искаться решения для оказания бездомным такой поддержки, которая мотивирует и обеспечивает возможности коммуникации и развития жизненных навыков, снижения зависимостей, способствования трудоустройству, сохранения жилья и т. д.

Разработано описание услуг поддержки и обеспечения мероприятий поддержки пилотного проекта на срок до 15 месяцев, например, консультации специалистов, консультации по восстановлению социальных навыков и консультации психолога, мероприятия по улучшению здоровья и гигиене, информационно-развлекательные мероприятия, а также обеспечение доступности жилья и т. д.

Чтобы это реализовать, Фонд общественной интеграции покроет расходы на договор об услуге, а также компенсацию самоуправлениям для частичного покрытия расходов на обеспечение жилья, которая планируется в размере 3000 евро на одного человека. Если расходы по обеспечению жилья для конкретного лица будут выше этой суммы, покрытие дополнительных расходов обеспечит самоуправление.

Принимая во внимание, что у Рижского самоуправления нет свободных социальных квартир, которые можно было бы выделить бездомным, в ходе этого проекта самоуправление нашло потенциального поставщика услуг, который может обеспечить минимум 20 квартир в аренду для бездомных. В среднем расходы на одну квартиру в месяц будут составлять 650 евро.

Основываясь на этой цене, подсчитано, что обеспечение аренды 20 квартир обойдется в 195 000 евро, из которых необходимое софинансирование Рижской думы составит 120 000 евро. Кроме того, необходимо софинансирование самоуправления в размере 31 574 евро для администрации проекта.

Окончательное решение об общем софинансировании в размере 151 574 евро должен будет принять комитет по финансам и административным делам Рижской думы.