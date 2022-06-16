Rīgas dzirnavnieks в этом году планирует закупить в два раза больше овса

В прошлом году Rīgas Dzirnavnieks закупил пшеницу, рожь и овес в объеме 52 тысяч тонн. Предприятие готово в этом году увеличить закупку зерновых, главным образом фокусируясь на увеличение закупки овса. Уже сейчас начаты подготовительные работы, чтобы в августе и сентябре разместить как можно больше сырья, заполнив зернохранилища силосного типа, или силосные башни.

Начато сотрудничество и с особой группой альпинистов, которые проводят очистительные работы и дезинфекцию, чтобы подготовить хранилища к приему нового урожая.

"В период сбора урожая привлекается дополнительная рабочая сила, которая становится большим подспорьем, так как объемы зерна обычно очень большие, из-за чего элеватор работает по 18 часов в день", - отмечает директор по торговле и логистике Rīgas Dzirnavnieks Ивета Шварце, добавляя, что при получении зерна предприятие проводит экспресс-анализ на месте, анализируя уровень влажности, содержания протеина, насыпную плотность и другие показатели, чтобы позднее рассортировать сырье в соответствии с его качеством.

Осознавая специфику работы и то, что фермерам за короткий срок необходимо собрать весь урожай, который требует и хранения, и первичной обработки, Rīgas Dzirnavnieks также предлагает своим партнерам услуги по сушке зерновых.

"Большая часть фермеров может сушить зерно у себя, но наша услуга представляет интерес и для них, потому что мы освобождаем сушилки для других культур, что особенно важно в том случае, если объем сырья велик и его негде хранить. Мы предлагаем фермерам вести зерно к нам, чтобы оптимизировать процессы и намного быстрее распределить выращенный урожай", - говорит И. Шварце.

В прошлом году Rīgas Dzirnavnieks произвел 43 тысячи тонн продукции, из которых лишь чуть больше 2 тысяч тонн продукции. "Наш главный клиент – латвийские семьи, если зерно будет привезено к нам, мы точно знаем, что произведенная продукция окажется на столах всех латвийских домохозяйств. Мы уверены, что латвийскому рынку продукции хватит, так как мы в первую очередь ориентируемся на местный рынок и только потом оцениваем возможности экспорта", - подчеркивает И. Шульца, акцентируя, что предприятие продолжает искать новых партнеров и развивать отношения с имеющимися.