Обещают, что гранул хватит всем. Рост цен планируют частично компенсировать

В то же время нельзя отрицать, что по сравнению с прошлым годом цена на древесные гранулы в этом году выросла почти вдвое.

Несмотря на увеличение производства в первом квартале года, цена на гранулы не упала, как это обычно бывает в мае, а выросла. Тем не менее гранулы по-прежнему значительно дешевле фоссильного топлива - на 38 процентов выгоднее, чем газ и нефть.

Ввиду значительного роста стоимости гранул и доли их потребления в индивидуальном отоплении домохозяйств Министерство экономики разработало механизм компенсации роста цен для индивидуальных потребителей.

Предлагается установить предельную цену на гранулы - 300 евро за тонну (без учета НДС).

Как и с другими видами топлива (тепло, природный газ, электричество), увеличение стоимости гранул будет компенсировано на 50%, если стоимость тонны превысит 300 евро.

Максимальная сумма компенсации установлена в размере 100 евро за тонну.