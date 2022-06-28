Свиноводческая ферма Kunturi объявила о закрытии магазинов

"Конечно, немного прискорбно сообщать об этом, но магазины Kunturi закрылись", - говорится в сообщении.

Уже сообщалось, что в конце 2021 года Латвийская ассоциация свиноводов опубликовала информацию о том, что свиноферма Kunturi выставлена ​​на продажу.

В объявлении говорится, что ферма, на которой содержится в общей сложности около 5000 свиней - от новорожденных поросят до животных на убой - продается в связи с изменением приоритетов владельцев. Свиньи содержатся в четырех фермах, которые в 2010-2012 годах были реконструированы с внедрением сухого кормления, систем подпольного навозоудаления и вентиляции. Корм готовится на месте.

В уведомлении также указывалось, что на ферме имеется собственная бойня, на которой забивают только свиней этой фермы, и мясокомбинат, на котором готовят мясо и коптят мясо. С 2009 года хозяйство открыло в общей сложности восемь магазинов в Видземе и Риге, а также два автомагазина на определенном маршруте.

Также сообщается, что оборот Kunturi в прошлом году составил 2,218 млн евро, что на 1,4% меньше, чем в 2020 году, но прибыль компании уменьшилась на 51,3% до 41,3 тыс. евро.

В отчете руководства годового отчета указано, что материнская компания SIA Saktas ZS приняла решение о продаже акций Kunturi или постепенном сокращении деятельности компании, сосредоточившись на развитии зернового хозяйства. Экономическая активность будет постепенно снижаться, но компания продолжит работу в 2022 году.

Компания Kunturi зарегистрирована в 1993 году, ее уставной капитал составляет 28 400 евро. 87% акционерного капитала компании принадлежит Saktas ZS, в котором 98,5% принадлежит Юргису Крастиньшу.