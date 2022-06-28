Главное за 28 июня ⟩ Обнаружение тела девочки в Сигулде, угрозы Медведева и ковидные прогнозы на месяц

В конце мая этого года в возрасте 60 лет скончался участник британской группы Depeche Mode Эндрю Джон Флетчер. Теперь официально установлена и причина смерти музыканта. Эндрю Флетчер скончался от разрыва в главной артерии сердца. Причину смерти в официальном заявлении объявили представители группы Depeche Mode.

Обстрел российскими войсками торгового центра в украинском городе Кременчуг в понедельник, 27 июня, является одним из самых дерзких террористических актов в истории, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило в понедельник, 27 июня, что Россия допустила дефолт по внешнему долгу, поскольку льготный период купонных выплат закончился, а держатели российского суверенного долга так и не получили выплаты по двум купонам евробондов на сумму 100 миллионов долларов. Ранее в тот же день агентство Bloomberg также указало, что в России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешним долговым обязательствам, поскольку истек 30-дневный льготный период для выплаты просроченных платежей по гособлигациям "Россия-26" и "Россия-36".

Появляется все больше доказательств того, что российские войска в оккупированных районах Украины систематически похищают зерно и другие продукты у местных фермеров. Би-би-си поговорила с фермерами и проанализировала спутниковые снимки и данные о перевозках грузов, чтобы выяснить, что происходит с зерном.

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Люди не понимают, что человек тонет, думая, что люди тонут, размахивая руками и крича, но в реальности, особенно дети, тонут тихо, говорит президент Латвийской федерации плавания Айвар Платонов. По его словам, на уровне государства и самоуправления недостаточно рассказывается о безопасности на воде. Ежегодно в Латвии тонет более 100 человек - большая часть в плавательный сезон.

Латвийский специалист Леонид Тамбиев продолжит работу на посту главного тренера владивостокского "Адмирала". Об этом сообщается на сайте дальневосточного хоккейного клуба. Таким образом, Тамбиев проигнорировал принятые сеймом Латвии поправки в Закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается принимать участие в соревнованиях, которые проходят в России или Беларуси.

Гример и стилист Дита Грауда в интервью онлайн-журналу Klik поделилась своими мыслями о стиле латвийских женщин. "В Латвии определенно красивые женщины, и они точно следят за собой, возможно, даже больше, чем где-либо еще в мире. Однако я думаю, что в Латвии у женщин что-то не так со стилем", - сказала она.

Часто можно услышать фразу о том, что звезды только на небе, а многие знаменитости - это обыкновенные люди. Thevoicemag.ru рассказывает об актерах, которые живут довольно скромно, хотя могут позволить себе роскошь и необдуманные траты.

Во многих случаях звёзд спорта считают всемогущими и никого не боящимися, но правда немного иная. Спортсмены тоже люди. У них есть свои фобии и неуверенность. Звёзды спорта боятся летать, пугаются статуй, а кого-то бросает в дрожь, когда он видит собачьи испражнения…

Если Латвия не была бы частью ЕС и НАТО, то её независимость была бы под большим вопросом, заявил в интервью порталу TVNET предприниматель Евгений Чичваркин. Кроме того, он рассказал, почему россияне не выходят на митинги против войны, как остановить Путина, о разнице между Латвией и Россией и своих мечтах.