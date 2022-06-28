Вт, 28.06.2022
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Владимир Зеленский о ракетном ударе в Кременчуге

Главное за 28 июня ⟩ Обнаружение тела девочки в Сигулде, угрозы Медведева и ковидные прогнозы на месяц

Поиски пропавшей девочки ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня завершились поиски пятилетней Эвиты, пропавшей в воскресенье в Сигулде. К сожалению, ее тело было найдено в реке без признаков жизни. Рассказываем об этой и других новостях за 28 июня.

Новости Латвии:

26 июня около 14:00 в Сигулде, на улицу Пелду, пропала пятилетняя Эвита. Исчезновение девочки стало чрезвычайным происшествием в семье. У Инги двое старших детей - 16 и 13 лет, а также семилетний Ричард, пятилетняя Эвита и двухлетняя Мелисса. В разговоре с Apollo.lv мама Эвиты отмечает, что девочка была дружелюбной, разговорчивой и милой. Мама описывала дочку как смелую, ведь для ее возраста она многое умела.

После почти трехдневных непрерывных поисков во вторник, 28 июня, около 12:30 между поселком Гауя и Сигулдой совместный патруль Государственной полиции, муниципальной полиции и добровольцев обнаружил тело пропавшей девочки. Исчезновение девочки стало чрезвычайным событием в семье. У Инги двое старших детей - 16 и 13 лет, а также семилетний Ричард, пятилетняя Эвита и двухлетняя Мелисса.

Латвия переходит на дошкольное и школьное обучение только на латышском языке. На бумаге мотивация более чем благородная, власти выступают за равные знания государственного языка и, соответственно, возможности для всех детей вне зависимости от родного языка. На практике - выбранный подход похож на профанацию и еще большее разделение общества вместо его сплочения. Такое мнение в эфире "Кто вам платит?" высказали директор Рижской Ринужской средней школы Денис Клюкин и депутат Рижской думы, педагог Антонина Ненашева ("Прогрессивные").

В понедельник, 27 июня, полиция нашла тело молодой женщины, а также задержала возможного убийцу - ее знакомого. В ходе следствия службы также предотвратили потенциальную попытку самоубийства возможного обвиняемого и задержали его. Сегодня суд применил к мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжая работы по строительству нового здания магазина на улице Калнциема, Lidl начинает второй этап проекта - за счет предприятия будут реконструированы и модернизированы перекрестки улицы Мелнсила с улицами Кристапа, Калнциема и Капселю.

В ближайший месяц не ожидается значительного увеличения числа госпитализаций и смертности от Covid-19, заявил агентству LETA врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня Уга Думпис. Сейчас по Европе распространяется штамм BA.5, при котором не действует иммунитет, приобретенный ранее в результате заболевания или вакцинации, и число случаев заболевания в Латвии неизбежно увеличится, сказал Думпис.

В 17:25 во вторник Пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Астрида Бриана в Риге, где горит одноэтажное здание производственно-складского типа. На месте происшествия пожарные констатировали, что огонь быстро распространяется под крышей здания и на чердаке, а также, что пламя угрожает соседним зданиям.

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 824 новых случая Covid-19, поступила информация о трех скончавшихся пациентах, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В конце этой недели Латвию с запада будет пересекать холодный атмосферный фронт, с которым поступит и более прохладный воздух, свидетельствуют последние прогнозы погоды.

Во вторник, 28 июня, в 10 часов по всей Латвии прошла проверка сирен оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Сирены были включены на три минуты по всей стране в период с 10:00 до 10:20 и не служили сигналом тревоги для населения.

Главное за рубежом:

Россия готовится ответить Вильнюсу на решение о запрете транзита грузов в Калининградскую область. В основном, ответные меры будут носить экономический характер, заявил в интервью российскому изданию "Аргументы и факты" заместитель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. При этом он не исключает вероятность ассиметричного ответа, что, впрочем, считает "плохим выбором".

Минобороны России признало обстрел Кременчуга, однако утверждает, что удар был нанесен по военному объекту, пишет "Медуза". На самом деле российские ракеты попали в торговый центр. До сих пор поступила информация о 18 погибших и 38 пропавших без вести. Минобороны утверждает, что 27 июня Воздушно-космические силы РФ нанесли удар высокоточными ракетами в Кременчуге по "ангарам с оружием и боеприпасами, поступившими от США и европейских стран". Ангары находились в районе Кременчугского завода дорожных машин.

Российская сторона рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Эстонию. "В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику", - заявили в МД РФ.

В конце мая этого года в возрасте 60 лет скончался участник британской группы Depeche Mode Эндрю Джон Флетчер. Теперь официально установлена и причина смерти музыканта. Эндрю Флетчер скончался от разрыва в главной артерии сердца. Причину смерти в официальном заявлении объявили представители группы Depeche Mode.

Обстрел российскими войсками торгового центра в украинском городе Кременчуг в понедельник, 27 июня, является одним из самых дерзких террористических актов в истории, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило в понедельник, 27 июня, что Россия допустила дефолт по внешнему долгу, поскольку льготный период купонных выплат закончился, а держатели российского суверенного долга так и не получили выплаты по двум купонам евробондов на сумму 100 миллионов долларов. Ранее в тот же день агентство Bloomberg также указало, что в России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешним долговым обязательствам, поскольку истек 30-дневный льготный период для выплаты просроченных платежей по гособлигациям "Россия-26" и "Россия-36".

Появляется все больше доказательств того, что российские войска в оккупированных районах Украины систематически похищают зерно и другие продукты у местных фермеров. Би-би-си поговорила с фермерами и проанализировала спутниковые снимки и данные о перевозках грузов, чтобы выяснить, что происходит с зерном.

Интересное чтиво:

Люди не понимают, что человек тонет, думая, что люди тонут, размахивая руками и крича, но в реальности, особенно дети, тонут тихо, говорит президент Латвийской федерации плавания Айвар Платонов. По его словам, на уровне государства и самоуправления недостаточно рассказывается о безопасности на воде. Ежегодно в Латвии тонет более 100 человек - большая часть в плавательный сезон.

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