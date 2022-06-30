Пабрикс: Если Украина проиграет в войне, есть вероятность, что следующую Россия начнет против всего НАТО

Отвечая на вопрос, понимают ли канадцы, что в результате достижения между Канадой и Латвией договоренности об усилении расширенного присутствия НАТО в Латвии и увеличении боевой группы до уровня бригады, Канада взяла на себя долгосрочные обязательства, Пабрикс подчеркнул, что в настоящее время идет война. Он призывал не верить, что война между Украиной и Россией может закончиться через неделю или месяц.

Министр обороны отметил, что необходимо увеличивать устойчивость в обществе государств-членов, чтобы они поняли, что если произойдет нападение на страну, находящуюся рядом с границей России, в войну будут вовлечены все и этого никто не хочет. Он призвал союзников оказать Украине всю возможную помощь, чтобы она смогла победить.

"Украина должна победить, а Россия - проиграть. Если это произойдет, то, возможно, канадские военнослужащие с радостью вернуться домой из Латвии раньше. Имперские амбиции России по-прежнему существуют.

Если они не получат урока в Украине, то под угрозой будем мы все, и тут речь идет не о Латвии, а обо всем альянсе. Это должен понимать каждый человек в каждом государстве-члене НАТО. Больше нет времени для шуток и слов. Дела должны соответствовать словам. Это совсем серьезно",

- отметил министр обороны Латвии.

На вопрос, была ли на саммите НАТО в Мадриде отброшена идея дипломатического решения войны в Украине, и сколько странам нужно будет оказывать Украине всю необходимую поддержку, Пабрикс указал, что есть страны, которые помогали больше, и такие, которые помогали меньше, например, Латвия треть своего оборонного бюджета преподнесла украинскому народу в качестве подарка. Он подтвердил, что Латвия продолжит поддерживать Украину и в случае, если это "будет больно" самим.

"Каждая война завершается переговорами и дипломатическими решениями, но видите ли вы сейчас в глазах Путина желание дипломатических решений? Нет. Это означает, что

мир наступит только тогда, когда Россия выведет солдат из Украины, когда они будут готовы говорить и договориться о мире, и тогда, когда украинцы примут этот мир", - сказал министр обороны Латвии.

На вопрос, должны ли граждане США, которые и так уже помогают народу Украины, смириться с тем, что оказанной сейчас помощи не хватает, и ее нужно будет продолжать неопределенно длительное время, Пабрикс ответил встречным вопросом - может ли любое государство, включая США, позволить себе сказать, что оно устало платить за эту войну, и позволить Украине рухнуть, а России - одержать победу?

"Вы думаете, что это принесет мир в США? Китай наблюдает, Индия наблюдает. Все наблюдают. Если Запад, образующий 50% от мощности мировой экономики, не может помочь Украине победить страну, которая создает максимум 3% от мировой экономики, то мне нужно спросить, какие ценности здесь защищаются.

Если вы выступаете за ценности и демократию, но не можете защитить их на поле боя в Украине, где люди умирают и по нашей причине, о чем вы говорите?"

- риторически спросил Пабрикс.

Он отметил, что каждый демократически ориентированный человек должен выступать за поддержку Украины, так как из Второй мировой войны вынесен урок, что изоляционизм не помогает.