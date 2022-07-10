Спад на финансовом рынке: как он влияет на пенсионные накопления

"Это направление, которое обязательно нужно продолжать развивать, так как оно не только позволяет немного вздохнуть остальной части портфеля, которая вкладывает деньги в другом месте, но и дает положительный импульс балтийской экономике и делает устойчивые инвестиции рядом с домом", - рассказывает эксперт.

В качестве положительного фактора он отмечает, что местные инвестиции также укрепляются на уровне нормативных актов. А именно, с 2022 года пенсионные управляющие могут инвестировать до 15% активов в венчурные фонды и фонды недвижимости, которые могут быть увеличены до 25% при выполнении ряда условий. Розенфельд подчеркивает, что это очень хорошая пропорция, которая уже дает ощутимый результат.

Эксперт прогнозирует, что в долгосрочной перспективе на облигациях можно будет заработать больше, чем в последние годы. В последние годы финансовый рынок жил по принципу - "хочешь заработать - больше рискуй и вкладывайся в акции". Это объясняет популярность акций, потому что, рискуя волатильностью, можно заработать больше. Акции дают возможность получать прибыль в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной перспективе у них есть свои особенности – они быстро растут в цене, но и так же быстро теряют ее.

В качестве примера Розенфельд приводит фантастический 2019 год на финансовых рынках. В том году доходность некоторых пенсионных планов превысила отметку роста в 10%, а для отдельных даже превысила отметку роста в 20%. 2021 год также был очень позитивным для акций и с очень похожими тенденциями.

С другой стороны, первая половина 2022 года, особенно второй квартал, знаменует собой другую картину - "ни более высокий, ни более низкий риск спасает от краткосрочных потерь", сообщает Розенфельд. Цены на акции и облигации упали. Однако ставки доходности облигаций сейчас намного "привлекательнее", чем год или даже полгода назад, подчеркивает эксперт. Это означает, что в будущем облигации, наконец, смогут снова начать приносить больше прибыли с потенциально меньшим риском.

Чтобы эта тенденция положительно отразилась на пенсионных портфелях, должно пройти время - как за счет покупки новых облигаций, так и за счет реструктуризации существующего портфеля, добавляет эксперт.

Он напоминает нам, что один из основных принципов успешного инвестирования гласит: "покупай, когда рынок падает, и продавай, когда рынок растет". Если этот принцип применим и к пенсионным накоплениям, то сейчас очень хорошее время для отчислений - начните копить или увеличивайте взнос. По словам экономиста, это можно сравнить с покупкой товаров со скидкой.

Сейчас сложно предсказать, сколько времени потребуется для восстановления рынков, говорит эксперт. Падение на финансовых рынках значительное - например, индекс "SP500" (США) имеет четвертый худший старт этого года почти за 100 лет. В финансовом мире ведутся активные дебаты о том, достигло ли падение дна в категории акций.

"Таким образом, в ближайшие месяцы мы вряд ли увидим быстрое восстановление, как это было при преодолении спада во время Covid-19. Следует ожидать, что акции будут восстанавливаться медленнее. Облигации, вероятно, будут восстанавливаться еще более медленными темпами, чем акции, потому что политика центральных банков предусматривает увеличение процентных ставок в будущем", - объясняет Розенфельд.

Он отмечает, что в настоящее время наблюдается так называемый "медвежий рынок", который в краткосрочной перспективе ведет к падению рынка. Вызывает беспокойство ряд показателей - возможная рецессия, доступность сырья, инфляция и другие факторы, не говоря уже о потенциальном развитии российской агрессии.

"Однако мы не забываем, что есть и несколько положительных тенденций, плоды которых мы будем ценить через годы. Главное, не терять долгосрочную перспективу, делать регулярные взносы и выбирать финансовые услуги, подходящие для вашего уровня толерантности к риску", - заканчивает разговор эксперт.