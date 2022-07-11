Начат сбор подписей за индексацию всех пенсий

В настоящее время закон предусматривает, что ежегодная индексация в соответствии с показателями инфляции касается только определенной части пенсии, поэтому у одного пенсионера индексируется вся пенсия, а у другого - лишь часть.

Подписываться за эту инициативу готовы пожилые люди, чьи пенсии превышают 500 евро - такие пенсии в Латвии получает более пятой части пенсионеров. "Хочу добиться, чтобы пенсии индексировались в полном объеме всем пенсионерам", - говорит автор инициативы Балдурс Апинис. Он напоминает, что в этом году будут проиндексированы все пенсии, не превышающие 534 евро, а пенсии, превышающие эту сумму, только в пределах 534 евро.

"Требую устранить несправедливое отношение к пенсионерам, которые получают пенсии свыше 534 евро. Это ярко выраженная дискриминация по отношению к получателям пенсий, у которых они выше 534 евро. Размер пенсии определяется вкладом человека в течение всей жизни, в том числе уплаченными налогами", - заявил автор инициативы.