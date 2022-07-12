Впервые за 20 лет курс евро сравнялся с курсом доллара
Курс евро на международном рынке сравнялся с курсом доллара. Это произошло впервые с декабря 2002 года, пишет AFP.
Курс евро на международном рынке сравнялся с курсом доллара. Это произошло впервые с декабря 2002 года, пишет AFP.
Политика Федеральной резервной системы США, предусматривающая быстрое повышение базовых процентных ставок, повысила курс доллара и создала давление на евро, так как Европейский центральный банк движется к ужесточению монетарной политики более медленными темпами.
Кроме того, потенциальный энергетический кризис, который может быть вызван проблемами с замещением энергоресурсов из России энергоресурсами из других источников, также усиливает тревогу за экономику еврозоны.
Оптимизма не добавляет и заявление Еврокомиссии о том, что на этой неделе она готовится снизить прогноз экономического роста еврозоны на этот год и повысить прогноз инфляции.
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