Вт, 12.07.2022
Даже заболевая, большая часть общества не подвергается высокому риску, и поэтому, как и в других странах, в текущий момент такие огромные изменения в поведении, на мой взгляд, не нужны. Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня
Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня

Впервые за 20 лет курс евро сравнялся с курсом доллара

ФОТО: SIPA/Scanpix

Курс евро на международном рынке сравнялся с курсом доллара. Это произошло впервые с декабря 2002 года, пишет AFP. 

Равный курс продержался всего несколько минут, после чего евро немного подорожал. 

Политика Федеральной резервной системы США, предусматривающая быстрое повышение базовых процентных ставок, повысила курс доллара и создала давление на евро, так как Европейский центральный банк движется к ужесточению монетарной политики более медленными темпами.

Кроме того, потенциальный энергетический кризис, который может быть вызван проблемами с замещением энергоресурсов из России энергоресурсами из других источников, также усиливает тревогу за экономику еврозоны.

Оптимизма не добавляет и заявление Еврокомиссии о том, что на этой неделе она готовится снизить прогноз экономического роста еврозоны на этот год и повысить прогноз инфляции.

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