Впервые за 20 лет курс евро сравнялся с курсом доллара

Равный курс продержался всего несколько минут, после чего евро немного подорожал.

Политика Федеральной резервной системы США, предусматривающая быстрое повышение базовых процентных ставок, повысила курс доллара и создала давление на евро, так как Европейский центральный банк движется к ужесточению монетарной политики более медленными темпами.

Кроме того, потенциальный энергетический кризис, который может быть вызван проблемами с замещением энергоресурсов из России энергоресурсами из других источников, также усиливает тревогу за экономику еврозоны.

Оптимизма не добавляет и заявление Еврокомиссии о том, что на этой неделе она готовится снизить прогноз экономического роста еврозоны на этот год и повысить прогноз инфляции.