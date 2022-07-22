На матч в Риге не хотели пускать болельщика в майке с посланием русскому кораблю

В четверг, 21 июля, "Валмиера" уступила северомакедонскому клубу "Шкендия" в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций. Матч проходил на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой гостей со счётом 2:1.

Перед игрой c одним из латвийских болельщиков произошёл неприятный инцидент. Кристапс Каупе пришёл на футбольный матч в майке с принтом со знаменитым посланием защитников острова Змеиный в адрес российских оккупантов и их военного корабля.

Atnācām ar @kristapsk uz futbolu @DaugavasSt un netiekam uz spēli, jo @GrifsAg darbinieki, kā izskatās, ir putinisti un nelaiž iekšā ar kreklu, kurš norāda, kur doties krievu karakuģim. pic.twitter.com/TGVpbh7sJS — Ilze Kaupe (@ziziister) July 21, 2022

Охранная служба Grifs AG, которая обеспечивала порядок на стадионе, изначально не хотела пускать болельщика на трибуны. Вероятно, препятствием была именно надпись на его футболке.

Илзе Каупе, которая вместе с Кристапом решила посетить матч, написала в Twitter, что после 20-минутного обсуждения с руководством, охранники всё-таки пропустили их на трибуны.

"Не знаю, это официальная политика "Валмиеры" или самодеятельность сотрудника охраны, что русский военный корабль нельзя посылать туда, куда ему положено? В конце концов я попал внутрь, но примерно с 15-минутным опозданием", - написал Каупе в соцсетях.

Ответный матч второго раунда Лиги конференций между "Валмиерой" и "Шкендией" пройдёт 28 июля в Скопье.

Лига конференций УЕФА - третий по уровню клубный турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы, который был создан для того, чтобы у команд было больше возможностей показать себя на международной арене. Первым обладателем трофея в сезоне-2021/22 стала итальянская "Рома".