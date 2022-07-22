На матч в Риге не хотели пускать болельщика в майке с посланием русскому кораблю

В четверг, 21 июля, "Валмиера" уступила северомакедонскому клубу "Шкендия" в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций. Матч проходил на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой гостей со счётом 2:1.
Перед игрой c одним из латвийских болельщиков произошёл неприятный инцидент. Кристапс Каупе пришёл на футбольный матч в майке с принтом со знаменитым посланием защитников острова Змеиный в адрес российских оккупантов и их военного корабля.
Охранная служба Grifs AG, которая обеспечивала порядок на стадионе, изначально не хотела пускать болельщика на трибуны. Вероятно, препятствием была именно надпись на его футболке.
Илзе Каупе, которая вместе с Кристапом решила посетить матч, написала в Twitter, что после 20-минутного обсуждения с руководством, охранники всё-таки пропустили их на трибуны.
"Не знаю, это официальная политика "Валмиеры" или самодеятельность сотрудника охраны, что русский военный корабль нельзя посылать туда, куда ему положено? В конце концов я попал внутрь, но примерно с 15-минутным опозданием", - написал Каупе в соцсетях.
Ответный матч второго раунда Лиги конференций между "Валмиерой" и "Шкендией" пройдёт 28 июля в Скопье.
Лига конференций УЕФА - третий по уровню клубный турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы, который был создан для того, чтобы у команд было больше возможностей показать себя на международной арене. Первым обладателем трофея в сезоне-2021/22 стала итальянская "Рома".
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