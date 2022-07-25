Воюющий в Украине латыш Калве: Эмоциями стараюсь не увлекаться

С начала февраля жизнь Калве протекает между Латвией и Украиной, в подразделении "Карпатская сечь".

"В том месте, где мы находимся, мы довольно оптимистичны, так как не отдали свои позиции ни на шаг. Всего за месяц потеряли 11 парней, в том числе и командира. Я не говоря это со слезами на глазах, но они будут отомщены, мы будем делать это с большим усердием, и только так мы можем победить в этой войне, ликвидируя оккупантов", - рассказал он.

Калве указал, что война научила его иначе смотреть на вещи.

"До войны я точно был больше травмирован психологически.

Теперь я стараюсь собрать энергию и силы павшего товарища и идти на задание с удвоенной энергией. Мы за день до отправления павшего на родину проводим проводы. Стараюсь эмоциями не увлекаться. Живу, будучи в Украине, одним днем, не планирую ни завтра, ни послезавтра", - сказал Калве.

По его мнению, война в Украине продлится еще один или два года.

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