Слишком много знали? Почему погибают топ-менеджеры крупных российских компаний

Война с утечками

"Работа сделана, трубы построены. Люди, которые работали над движением денег, для этого больше не нужны, но они много знают, – поясняет экономист. – Кроме того, резкое ухудшение отношений между РФ и Европой может стать поводом для дополнительных расследований, и знания этих менеджеров могут стать опасными".

Крутихин затруднился сказать, сколько ртов и как затыкается в корпорации, однако и он уверен, что рты в корпорации затыкают. "Сотрудники компании, которые работали на освоении Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, которое первым дает газ в "Силу Сибири", были возмущены тем, что творится в компании, – привел один из примеров нефтегазовый эксперт. – Стали раскрывать секреты, рассказывать о назначении руководителями буровых подразделений тех, кто никакого отношения не имел к этой профессии, но был родственником топ-менеджеров "Газпрома". Один из недовольных сотрудников даже записал речь одного из высокопоставленных менеджеров "Газпрома", потом запись этих слов попала в интернет. "Всех этих людей отстранили от доступа к информации. Кровавых расправ не было, но это было лет пять назад", – сообщил Михаил Крутихин.