ВИДЕО ⟩ Ещё одна сенсация от "Супер Новы"!

С таким же счётом завершился матч между РФШ и "Супер Новой", правда в этом противостоянии победа осталась за гостями, которые одержали третью победу подряд.

"Супер Нова" вышла вперёд на 20-й минуте после гола Роберта Зелманиса. РФШ сумела отыграться на последней минуте первого тайма - гол с пенальти забил Кевин Фризенбихлер.

На 50-й минуте Эдуард Вишняков выбежал один на один с Павлом Штейнбором и уверенно обыграл вратаря сборной Латвии, а на 68-й минуте Вишняков оформил дубль. В оставшееся время РФШ пыталась уйти от поражения, но гола Дениса Ракеля на 92-й минуте оказалось недостаточно.

Матч между "Лиепаей" и "Аудой" завершился победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 23-й минуте забил бразилец Додо.

Самые запоминающиеся события в матче развернулись в концовке, когда Даниил Улимбашев жёстко сбил с ног защитника "Лиепаи" Роберта Савалниекса. За это нарушение игрок "Ауды" тут же увидел перед собой красную карточку, но этого Улимбашеву показалось недостаточно и он схватил за шею Алексея Грязнова, повалив его на газон.

В заключительном матче 24-го тура юрмальский "Спартак" на своём поле обыграл "Даугавпилс", для которого это поражение стало пятым подряд. Матч проходил на стадионе "Слока" и завершился со счётом 2:1.

Счёт на 8-й минуте открыл Лео Гаучо, а на 33-й минуте Валерий Афанасьев сильным дальним ударом восстановил равновесие на табло. "Спартак" мог выйти вперёд на 75-й минуте, но Олег Лайзанс не смог реализовать 11-метровый удар. Победу хозяевам на 89-й минуте принёс Квадво Асамоа.

После 24 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 60 очков. На втором месте располагается РФШ (52), а замыкает тройку лучших "Рига" (50). Далее идут "Лиепая" (47), "Ауда" (38), "Даугавпилс" (24), "Тукумс" (20), "Спартак" (17), "Метта" (14) и "Супер Нова" (14).

В 25-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 20 и 21 августа, "Тукумс" на своём поле сыграет с "Лиепаей", "Метта" со "Спартаком", "Супер Нова" с "Даугавпилсом", "Ауда" с "Ригой", а РФШ с "Валмиерой".