Третий тур подряд чемпионат Латвии по футболу проходит под знаком "Супер Новы", которая одержала третью победу подряд. На этот раз подопечные Александра Колинько на выезде сенсационно победили РФШ.
ВИДЕО ⟩ Ещё одна сенсация от "Супер Новы"!
24-й тур начался с разгромной победы "Валмиеры" над "Тукумсом". Матч проходил на стадионе имени Яниса Далиньша и завершился победой хозяев со счётом 6:1.
"Валмиера" открыла счёт на 20-й минуте после гола Масаки Мураты, а ещё две минуты спустя Раймонд Кроллис удвоил преимущество хозяев. На 38-й минуте Кроллис оформил дубль и довёл счёт своих голов в текущем сезоне до 16.
В конце первого тайма Джибриль Гейе забил четвёртый гол в ворота "Тукумса", а во втором тайме Камило Мена и Эмилс Бирка ещё дважды огорчили гостей. Единственный мяч в составе "Тукумса" на 90-й минуте забил Ингарс Стуглис.
Пять голов болельщики на стадионе "Сконто" увидели в матче "Риги" с "Меттой", в котором хозяева одержали непростую победу со счётом 3:2.
"Рига" открыла счёт уже на 7-й минуте после гола Александра Огунджи. В конце первого тайма Мохамет Корреа восстановил равновесие на табло, воспользовавшись ошибкой вратаря хозяев Нила Пуриньша.
На 76-й минуте Юрий Кендыш реализовал пенальти и вывел вперёд "Ригу", но всего четыре минуты спустя Жан Мбасси вновь вернул матчу интригу. Точку в этой встрече на 82-й минуте поставил аргентинец Марсело Торрес, который ударом головой принёс "Риге" победу.
С таким же счётом завершился матч между РФШ и "Супер Новой", правда в этом противостоянии победа осталась за гостями, которые одержали третью победу подряд.
"Супер Нова" вышла вперёд на 20-й минуте после гола Роберта Зелманиса. РФШ сумела отыграться на последней минуте первого тайма - гол с пенальти забил Кевин Фризенбихлер.
На 50-й минуте Эдуард Вишняков выбежал один на один с Павлом Штейнбором и уверенно обыграл вратаря сборной Латвии, а на 68-й минуте Вишняков оформил дубль. В оставшееся время РФШ пыталась уйти от поражения, но гола Дениса Ракеля на 92-й минуте оказалось недостаточно.
Матч между "Лиепаей" и "Аудой" завершился победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 23-й минуте забил бразилец Додо.
Самые запоминающиеся события в матче развернулись в концовке, когда Даниил Улимбашев жёстко сбил с ног защитника "Лиепаи" Роберта Савалниекса. За это нарушение игрок "Ауды" тут же увидел перед собой красную карточку, но этого Улимбашеву показалось недостаточно и он схватил за шею Алексея Грязнова, повалив его на газон.
В заключительном матче 24-го тура юрмальский "Спартак" на своём поле обыграл "Даугавпилс", для которого это поражение стало пятым подряд. Матч проходил на стадионе "Слока" и завершился со счётом 2:1.
Счёт на 8-й минуте открыл Лео Гаучо, а на 33-й минуте Валерий Афанасьев сильным дальним ударом восстановил равновесие на табло. "Спартак" мог выйти вперёд на 75-й минуте, но Олег Лайзанс не смог реализовать 11-метровый удар. Победу хозяевам на 89-й минуте принёс Квадво Асамоа.
После 24 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 60 очков. На втором месте располагается РФШ (52), а замыкает тройку лучших "Рига" (50). Далее идут "Лиепая" (47), "Ауда" (38), "Даугавпилс" (24), "Тукумс" (20), "Спартак" (17), "Метта" (14) и "Супер Нова" (14).
В 25-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 20 и 21 августа, "Тукумс" на своём поле сыграет с "Лиепаей", "Метта" со "Спартаком", "Супер Нова" с "Даугавпилсом", "Ауда" с "Ригой", а РФШ с "Валмиерой".
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