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ВИДЕО ⟩ Ещё одна сенсация от "Супер Новы"!

rus.tvnet.lv
Ещё одна сенсация от "Супер Новы"!
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Футболисты "Супер Новы"
Футболисты "Супер Новы" Фото: Oļegs Baibakovs/Optibet Virslīga

Третий тур подряд чемпионат Латвии по футболу проходит под знаком "Супер Новы", которая одержала третью победу подряд. На этот раз подопечные Александра Колинько на выезде сенсационно победили РФШ.

24-й тур начался с разгромной победы "Валмиеры" над "Тукумсом". Матч проходил на стадионе имени Яниса Далиньша и завершился победой хозяев со счётом 6:1.

"Валмиера" открыла счёт на 20-й минуте после гола Масаки Мураты, а ещё две минуты спустя Раймонд Кроллис удвоил преимущество хозяев. На 38-й минуте Кроллис оформил дубль и довёл счёт своих голов в текущем сезоне до 16.

В конце первого тайма Джибриль Гейе забил четвёртый гол в ворота "Тукумса", а во втором тайме Камило Мена и Эмилс Бирка ещё дважды огорчили гостей. Единственный мяч в составе "Тукумса" на 90-й минуте забил Ингарс Стуглис.

Пять голов болельщики на стадионе "Сконто" увидели в матче "Риги" с "Меттой", в котором хозяева одержали непростую победу со счётом 3:2.

"Рига" открыла счёт уже на 7-й минуте после гола Александра Огунджи. В конце первого тайма Мохамет Корреа восстановил равновесие на табло, воспользовавшись ошибкой вратаря хозяев Нила Пуриньша.

На 76-й минуте Юрий Кендыш реализовал пенальти и вывел вперёд "Ригу", но всего четыре минуты спустя Жан Мбасси вновь вернул матчу интригу. Точку в этой встрече на 82-й минуте поставил аргентинец Марсело Торрес, который ударом головой принёс "Риге" победу.

С таким же счётом завершился матч между РФШ и "Супер Новой", правда в этом противостоянии победа осталась за гостями, которые одержали третью победу подряд.

"Супер Нова" вышла вперёд на 20-й минуте после гола Роберта Зелманиса. РФШ сумела отыграться на последней минуте первого тайма - гол с пенальти забил Кевин Фризенбихлер.

На 50-й минуте Эдуард Вишняков выбежал один на один с Павлом Штейнбором и уверенно обыграл вратаря сборной Латвии, а на 68-й минуте Вишняков оформил дубль. В оставшееся время РФШ пыталась уйти от поражения, но гола Дениса Ракеля на 92-й минуте оказалось недостаточно.

Матч между "Лиепаей" и "Аудой" завершился победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 23-й минуте забил бразилец Додо.

Самые запоминающиеся события в матче развернулись в концовке, когда Даниил Улимбашев жёстко сбил с ног защитника "Лиепаи" Роберта Савалниекса. За это нарушение игрок "Ауды" тут же увидел перед собой красную карточку, но этого Улимбашеву показалось недостаточно и он схватил за шею Алексея Грязнова, повалив его на газон. 

В заключительном матче 24-го тура юрмальский "Спартак" на своём поле обыграл "Даугавпилс", для которого это поражение стало пятым подряд. Матч проходил на стадионе "Слока" и завершился со счётом 2:1.

Счёт на 8-й минуте открыл Лео Гаучо, а на 33-й минуте Валерий Афанасьев сильным дальним ударом восстановил равновесие на табло. "Спартак" мог выйти вперёд на 75-й минуте, но Олег Лайзанс не смог реализовать 11-метровый удар. Победу хозяевам на 89-й минуте принёс Квадво Асамоа.

После 24 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 60 очков. На втором месте располагается РФШ (52), а замыкает тройку лучших "Рига" (50). Далее идут "Лиепая" (47), "Ауда" (38), "Даугавпилс" (24), "Тукумс" (20), "Спартак" (17), "Метта" (14) и "Супер Нова" (14).

В 25-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 20 и 21 августа, "Тукумс" на своём поле сыграет с "Лиепаей", "Метта" со "Спартаком", "Супер Нова" с "Даугавпилсом", "Ауда" с "Ригой", а РФШ с "Валмиерой".

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