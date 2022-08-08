В воскресенье, 7 августа, представители Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) совместно с Государственной полицией провели плановую проверку технического состояния транспортных средств на дороге. В результате семь мотоциклов и семь автомобилей были вынуждены распрощаться с наклейкой техосмотра, а один автомобиль лишился номерных знаков, сообщили Apollo.lv в CSDD.
Фото ⟩ Нескольким "креативным" водителям пришлось распрощаться с наклейкой техосмотра
CSDD указывает, что мотоциклы имели повышенный уровень шума выхлопной системы, несоответствующее расположение номерного знака и несоответствующие световые приборы (сняты указатели поворотов и т. п.).
В свою очередь, у легковых автомобилей - чрезмерный уровень шума, несоответствующие световые приборы, затемненные окна, запрещенная переборка тормозной системы (гидравлический ручник), сообщает CSDD.
Согласно сообщениям в социальных сетях, проверка проводилась в окрестностях Межциемса.
Галерея: Проверка технического состояния транспортных средств
Уже сообщалось, что в рамках социальной кампании Государственной полиции "Тяжелая нога приводит к смерти! Не дави педаль в пол" с сегодняшнего дня и до 14 августа на латвийских автомагистралях во всех регионах Латвии будут введены меры контроля скорости.
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