Фото ⟩ Нескольким "креативным" водителям пришлось распрощаться с наклейкой техосмотра

CSDD указывает, что мотоциклы имели повышенный уровень шума выхлопной системы, несоответствующее расположение номерного знака и несоответствующие световые приборы (сняты указатели поворотов и т. п.).

Уже сообщалось, что в рамках социальной кампании Государственной полиции "Тяжелая нога приводит к смерти! Не дави педаль в пол" с сегодняшнего дня и до 14 августа на латвийских автомагистралях во всех регионах Латвии будут введены меры контроля скорости.