В Парагвае собака помешала проведению матча в рамках национального чемпионата по футболу.
ВИДЕО ⟩ Начало футбольного матча задержали из-за спящей на поле собаки
Начало футбольного матча задержали из-за спящей на поле собаки
Начало матча первого дивизиона Парагвая между командами "Сол де Америка" и "Гуарани Асунсьон" было задержано из-за собаки, которая уснула прямо на поле.
Болельщики на трибунах принялись шуметь, чтобы разбудить собаку, но это не помогло нарушить крепкий сон животного. Интересно, что никто из футболистов и сотрудников стадиона не стал будить собаку. Матч начался лишь после того, как животное самостоятельно проснулось и покинуло футбольное поле.
A dog takes a well-deserved nap on the pitch, in the Primera Division of Paraguay. pic.twitter.com/dzvX2sKwJ9— Dan Duca (@1899dan) August 9, 2022
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