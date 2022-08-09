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ВИДЕО ⟩ Начало футбольного матча задержали из-за спящей на поле собаки

rus.tvnet.lv
Начало футбольного матча задержали из-за спящей на поле собаки
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Фото: скриншот видео

В Парагвае собака помешала проведению матча в рамках национального чемпионата по футболу.

Начало матча первого дивизиона Парагвая между командами "Сол де Америка" и "Гуарани Асунсьон" было задержано из-за собаки, которая уснула прямо на поле.

Болельщики на трибунах принялись шуметь, чтобы разбудить собаку, но это не помогло нарушить крепкий сон животного. Интересно, что никто из футболистов и сотрудников стадиона не стал будить собаку. Матч начался лишь после того, как животное самостоятельно проснулось и покинуло футбольное поле.

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