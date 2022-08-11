"Авторы идеи - неонацисты": в России отреагировали на решение Сейма

В официальном заявлении сегодня, 11 августа, Сейм признал насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а саму Россию - государством, поддерживающим терроризм.

Член Совета Федерации Федерального Собрания России Сергей Цеков пригрозил сделать ответные шаги, которые "поставят Латвию на место".

"Эти шаги будут для нее болезненными. Такое решение Сейма Латвии просто выходит за все рамки", - считает Цехов, который в российском парламенте представляет оккупированный Крым.

Цехов отмечает, что одним из таких шагов мог бы стать запрет ввозить на территорию России латвийские товары.

Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в Telegram назвала это решение "животной ксенофобией", а авторов инициативы - "неонацистами".

Как сообщалось, Сейм сегодня принял официальное заявление, в котором признал насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а саму Россию - государством, поддерживающим терроризм.

В документе предлагается и другим странам-единомышленникам выразить позицию о том, что Россия является государством, поддерживающим терроризм.