Из-за ДТП в воскресенье вечером на время заблокировано движение по Вентспилсскому шоссе у Кудры, сообщает Latvijas valsts ceļi, ссылаясь на Государственную пожарно-спасательную службу.
Из-за ДТП заблокировано сообщение на Вентспилсском шоссе возле Кудры
Из-за ДТП заблокировано сообщение на Вентспилсском шоссе возле Кудры
В Государственной пожарно-спасательной службе выяснилось, что около 17:20 в Саласской волости Марупского края произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. Пожарные приехали на место происшествия, чтобы вытащить и передать медикам одного человека из легкового автомобиля, попавшего в ДТП, а также отсоединить клеммы аккумуляторов и очистить проезжую часть.
Авария произошла на 41-м километре Вентспилсского шоссе, и из-за этого движение по Вентспилсскому шоссе полностью заблокировано.
Водителей призывают объезжать место происшествия по автомобильной дороге Калнциемс - Кудра (Р101) и Лиепайскому шоссе (А9) или через Юрмалу, где за въезд надо платить.
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