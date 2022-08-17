Конфликт из-за пророссийских высказываний на Андрейосте: МВД комментирует ситуацию

Ситуация, связанная с событиями на Андрейсале, неприемлема, и Эклонс обсудил этот случай с Руксом, попросив поднять вопрос об ответственности непосредственных руководителей, чтобы подобное больше не повторилось, заявило МВД в Twitter.

Уже сообщалось, что ночью на воскресенье, 14 августа, на Андрейосте произошел конфликт из-за прославляющих Россию высказываний, в результате чего был госпитализирован пострадавший с травмами. Отдел дисциплинарного надзора Рижского регионального управления полиции начал служебную проверку, чтобы выяснить, корректно ли отреагировали на заявление по поводу конфликта полицейские, говорится в сообщении полиции в Facebook.

Очевидица конфликта, произошедшего в ночь на 14 августа, пишет, что ссора началась из-за высказываний, прославляющих Россию, после чего пострадавший оказался в больнице с травмами, нанесенными, вероятно, после удара кастетом.

Та же женщина сообщает, что уже вечером того же дня в полицейском отделение Саркандаугавы, отвечающем за район Андрейсалы, была написана жалоба на "получение телесных повреждений насильственным способом".

Пострадавший получил перелом челюсти, два выбитых зуба, ушиб губы и сотрясение мозга.