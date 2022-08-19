На канале TV3 Plus появится новостная передача на русском языке

По его словам, "Новости+" представят обзоры самых важных событий, в которых будут анализироваться причины и следствия важных для общества решений. В эфир также будут выходить актуальные интервью и комментарии экспертов.

"В трудные времена всегда важно, чтобы информация была как можно более доступной. Поэтому, на мой взгляд, естественно, что любимый телезрителями канал TV3 Plus наконец станет выпускать свою информационную программу. Для ее создания удалось собрать команду высококлассных профессионалов с многолетним опытом работы в латвийских СМИ", - отметил руководитель службы новостей и информационных программ TV3 Андрей Метерс.

Позняков рассказал, что новую новостную программу будут создавать журналисты Олег Малинин, Алексей Новак и Ольга Пилиповец.

Все редакторы "Новостей+" имеют большой опыт, более 20 лет проработав в новостных службах различных СМИ на телевидении, радио и в печатных изданиях.