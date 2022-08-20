В крышу штаба Черноморского флота в Севастополе в аннексированном Россией Крыму вновь ударил беспилотник, заявил "губернатор" города Михаил Развожаев.
Видео ⟩ В штаб Черноморского флота в Крыму снова ударил беспилотник
"Нахожусь в штабе. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет", - сообщил он.
Сообщается, что на месте атаки работают экстренные службы, а жителям города в ближайшие часы советуют не покидать дома.
Ранее паблики Севастополя сообщали о взрыве в районе штаба, на опубликованных видео был заметен поднимающийся столб дыма.
"Глава Крыма" Сергей Аксенов также подтвердил о взрывах в других районах полуострова: "В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет".
Россия паникует?
Тем временем по мнению экспертов Института изучения войны (ISW), ранее циркулировавшие в сети сообщения об ударах в Крыму преувеличены, и это больше похоже на панику, передает "Русская служба Би-би-си".
Эксперты не нашли следов взрывов на аэродроме в Бельбеке, о нападении на который сообщалось 18 августа, а говоря о взрыве в районе Керченского моста ПВО РФ сбила не ракету, а беспилотник.
Однако то, что преувеличенные сообщения и нередко фальсифицированные видеозаписи о последствиях ударов по стратегическим объектам РФ распространяют именно российские источники, служит признаком нарастающей паники среди жителей России, считают эксперты.
Среди властей страны и самого населения растет беспокойство о безопасности в Крыму и тылах, которые ранее считались безопасными.
На это, в том числе, указывает установка блокпостов в Севастополе для выявления диверсантов.
Не первый удар
Чуть более двух недель назад, 31 июля, Развозжаев также сообщил об атаке беспилотником штаба Черноморского флота. Тогда, по словам чиновника, пострадали 6 человек.
31 июля, в последнее воскресенье месяца, в России отмечался День Военно-морского флота. Все праздничные мероприятия в городе из соображений безопасности были отменены.
Позднее пресс-служба флота сообщила, что атаковавший штаб Черноморского флота беспилотник был самодельным, на нем было установлено "маломощное взрывное устройство".
Спикер Одесской администрации Сергей Братчук тогда назвал заявления об атаке "откровенной провокацией". "Освобождение Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время", - заявил он.
Позднее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что атака была совершена из Севастополя.
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