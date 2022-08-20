Видео ⟩ В штаб Черноморского флота в Крыму снова ударил беспилотник

"Нахожусь в штабе. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет", - сообщил он.

Сообщается, что на месте атаки работают экстренные службы, а жителям города в ближайшие часы советуют не покидать дома.

Ранее паблики Севастополя сообщали о взрыве в районе штаба, на опубликованных видео был заметен поднимающийся столб дыма.

"Глава Крыма" Сергей Аксенов также подтвердил о взрывах в других районах полуострова: "В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет".

Россия паникует?

Тем временем по мнению экспертов Института изучения войны (ISW), ранее циркулировавшие в сети сообщения об ударах в Крыму преувеличены, и это больше похоже на панику, передает "Русская служба Би-би-си".

Эксперты не нашли следов взрывов на аэродроме в Бельбеке, о нападении на который сообщалось 18 августа, а говоря о взрыве в районе Керченского моста ПВО РФ сбила не ракету, а беспилотник.