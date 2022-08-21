Правоохранительные органы Оклахомы опубликовали видно, на котором видно, как женщина в автомобиле полиции освобождается от наручников и обстреливает стражей порядка из полуавтоматической винтовки AR-15, сообщают зарубежные СМИ.
Видео ⟩ В Оклахоме женщина освободилась от наручников и открыла стрельбу по полицейским
В Оклахоме женщина освободилась от наручников и открыла стрельбу по полицейским
Стрельба произошла еще 12 августа, но теперь были опубликованы кадры из полицейского автомобиля, а также фрагменты видео, снятого на индивидуальные камеры стражей порядка, прикрепленные к одежде.
Как сообщает ВВС, во время обстрела женщина ранила двух человек. В свою очередь Fox News уточняет, что ранения получил один полицейский и один обычный житель. Гражданскому лицу пули попали в грудь, а полицейскому пуля угодила в голову. Пострадавших доставили в больницу, их ранения оказались не опасными для жизни.
Видео: Стрельба в Оклахоме
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