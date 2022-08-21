Видео ⟩ В Оклахоме женщина освободилась от наручников и открыла стрельбу по полицейским

Стрельба произошла еще 12 августа, но теперь были опубликованы кадры из полицейского автомобиля, а также фрагменты видео, снятого на индивидуальные камеры стражей порядка, прикрепленные к одежде.

Как сообщает ВВС, во время обстрела женщина ранила двух человек. В свою очередь Fox News уточняет, что ранения получил один полицейский и один обычный житель. Гражданскому лицу пули попали в грудь, а полицейскому пуля угодила в голову. Пострадавших доставили в больницу, их ранения оказались не опасными для жизни.