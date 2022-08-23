Курс евро к доллару США самый низкий за 20 лет

Стоимость евро по отношению к доллару США во вторник упала до 0,9901 доллара за евро.

Стоимость единой европейской валюты опустилась ниже стоимости доллара уже в понедельник.

Снижение во вторник было вызвано последними данными исследовательской компании S&P Global о том, что индекс Purchasing Managers' Index (PMI), характеризующий активность частного и производственного сектора, в августе упал в еврозоне до 49,2 пункта по сравнению с 49,9 пункта в июле, что является самым низким уровнем, зарегистрированным за последние 18 месяцев.

Кроме того, индекс остается ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на снижение активности.

Снижение стоимости евро можно также объяснить прогнозами, согласно которым Федеральная резервная система США будет придерживаться своих планов по повышению базовой процентной ставки.

Негативное влияние на курс евро также оказало сделанное в пятницу российским государственным газовым концерном "Газпром" заявление о том, что с 31 августа до 2 сентября в связи с ремонтными и плановыми профилактическими работами будет остановлен единственный работающий газоперекачивающий агрегат главной компрессорной станции газопровода "Северный поток".