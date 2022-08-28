Паритет евро с долларом: проблема, затрагивающая каждый бизнес и домохозяйство

"Деньги идут туда, где производительность выше", — сказал экономист ING Bank по Германии и Австрии Карстен Бжески.

Кроме того, доллар имеет большое преимущество в том, что его по-прежнему считают "тихой гаванью". Несмотря на неопределенность в мировой экономике, инвесторы обращают внимание на тот факт, что доллар относительно безопасен, поскольку он менее подвержен глобальным рискам.

Что означает паритет доллара?

Короткий ответ: один доллар стоит один евро и наоборот. Это психологический предел для участников рынка, которые обычно очень активны на круглых индикаторах.

"Финансовый рынок всегда находит какое-то символическое значение", - отметил Карстен Бжески.

Уровень паритета обычно является точкой, которая определяет, в каком направлении будет двигаться стоимость евро. В прошлом месяце евро впервые за долгое время упал ниже паритета, но с тех пор немного восстановился.

Как ослабление евро влияет на потребителей?

Безусловно, обесценение евро затронет европейские домохозяйства и предприятия, которые и без того страдают от высокой инфляции. Более слабая валюта означает, что импорт, который обычно выражен в долларах, будет дороже. Если сырье или полуфабрикаты будут импортироваться, то они также будут дороже, а значит, вырастет цена на конечную продукцию.