Обесценивание евро означает, что проблемы в экономике продолжатся. Плохая новость заключается в том, что стоимость евро может продолжить снижаться, сообщает Deutsche Welle.
Паритет евро с долларом: проблема, затрагивающая каждый бизнес и домохозяйство
С тех пор, как в феврале Россия начала войну на Украине, стоимость евро значительно упала. На этой неделе он вновь опустился ниже психологически важной отметки паритета к доллару. Это связано с тем, что инвесторы опасаются потенциальной рецессии в еврозоне, вызванной рекордно высокими ценами на газ и электроэнергию, а также неопределенностью с поставками российского газа.
Во вторник один доллар стоил 0,9927 евро, свидетельствуют данные Европейского центрального банка. Это самый низкий уровень евро за последние 20 лет. Падение было очевидным - до того, как Россия начала войну на Украине, евро стоил 1,15 доллара.
Почему падает курс евро?
Основная причина - экономические перспективы еврозоны с учетом роста цен на газ, а также опасения, что Россия полностью перекроет поставки газа в Европу. Огромная зависимость крупных экономик (таких как Германия и Италия) от российского газа беспокоит инвесторов, а с экономической точки зрения прогнозирует потенциально более быструю и болезненную рецессию, чем в США.
Кроме того, существуют различия в политике процентных ставок в США и Еврозоне. Например, Федеральная резервная система США более агрессивно повышала процентные ставки в борьбе с инфляцией, подняв процентную ставку на 225 базисных пунктов с марта. Европейский центральный банк сделал это намного слабее - всего на 50 базисных пунктов.
"Деньги идут туда, где производительность выше", — сказал экономист ING Bank по Германии и Австрии Карстен Бжески.
Кроме того, доллар имеет большое преимущество в том, что его по-прежнему считают "тихой гаванью". Несмотря на неопределенность в мировой экономике, инвесторы обращают внимание на тот факт, что доллар относительно безопасен, поскольку он менее подвержен глобальным рискам.
Что означает паритет доллара?
Короткий ответ: один доллар стоит один евро и наоборот. Это психологический предел для участников рынка, которые обычно очень активны на круглых индикаторах.
"Финансовый рынок всегда находит какое-то символическое значение", - отметил Карстен Бжески.
Уровень паритета обычно является точкой, которая определяет, в каком направлении будет двигаться стоимость евро. В прошлом месяце евро впервые за долгое время упал ниже паритета, но с тех пор немного восстановился.
Как ослабление евро влияет на потребителей?
Безусловно, обесценение евро затронет европейские домохозяйства и предприятия, которые и без того страдают от высокой инфляции. Более слабая валюта означает, что импорт, который обычно выражен в долларах, будет дороже. Если сырье или полуфабрикаты будут импортироваться, то они также будут дороже, а значит, вырастет цена на конечную продукцию.
В обычное время более слабая валюта считается хорошей новостью для экспортеров и стран, зависящих от экспорта, таких как Германия, поскольку они могут увеличить объем экспорта, который будет дешевле в долларах. Однако на этот раз возникают проблемы из-за нарушения глобальных цепочек поставок, санкций и войны в Украине.
"В нынешней ситуации, когда есть геополитическая напряженность, я думаю, что преимущества более слабой валюты меньше, чем недостатки", — говорит Бжески.
Между тем, для путешественников из США, направляющихся в Европу, ослабление евро является очень хорошей новостью. Например, на уровне паритета теоретически можно обменять 1000 долларов на 1000 евро. В феврале за 1000 долларов можно было получить всего 900 евро. Другими словами, стоимость доллара выросла. Также для компаний, импортирующих европейские товары, импорт будет дешевле в долларах.
Насколько упадет стоимость евро?
Существует вероятность того, что стоимость евро продолжит падать ниже паритетной стоимости по мере усиления энергетического кризиса в Европе. Стратеги Nomura International прогнозируют, что стоимость евро может упасть до 95 долларовых центов. Между тем, американский инвестиционный банк Morgan Stanley прогнозирует, что стоимость евро может упасть до 97 долларовых центов в третьем квартале.
Евросоюз пытается избавиться от российской нефти и газа, и активно ведет поиск альтернативных энергоресурсов. В то же время есть опасения по поводу возможных отключений электроэнергии, поэтому цены на ресурсы выросли.
"Рост цен на энергоносители является негативной новостью для евро, и наш краткосрочный прогноз предполагает, что евро продолжит колебаться вокруг отметки паритета евро-доллар в сентябре", — сказал Джордж Саравелос, глава отдела исследований валютных рынков в Deutsche Bank.
"В среднесрочной перспективе энергетический кризис оказывает негативное влияние как на евро, так и на доллар. Однако надо признать, что некоторые среднесрочные риски к осени в Европе, возможно, даже снизились", - сказал Саравелос, добавив, что объемы поставок сжиженного газа неожиданно выросли, но спрос на газ упал еще больше в некоторых производственных секторах, которые ищут другие энергоресурсы.
Что означает более слабый евро для Европейского центрального банка?
Слабый евро и рост цен создают проблемы для Европейского центрального банка, который уже подвергается критике за слишком медленное и запоздалое повышение процентных ставок. Другая проблема заключается в том, что евро упал не только по отношению к доллару, но и по отношению к другим валютам, таким как швейцарский франк и японская иена.
"Это означает, что это проявление более широкой слабости евро, а не просто проблема инфляции, с которой должен иметь дело Европейский центральный банк", - сказал инвестиционный аналитик Vanda Research Вираж Патель.
Падение курса евро является одним из факторов, побудивших Европейский центральный банк объявить о повышении процентной ставки на 50 базисных пунктов в июле, что вдвое больше, чем сообщалось в июне.
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