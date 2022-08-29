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Видео ⟩ Водитель автобуса в центре Лиепаи избил парня. Предприятие объясняет ситуацию

rus.tvnet.lv
Водитель автобуса в центре Лиепаи избил парня. Предприятие объясняет ситуацию
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Кадр из видео очевидца.
Кадр из видео очевидца. Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В социальных сетях опубликовано видео, на котором видно, как в конце прошлой недели водитель "Лиепайского автобусного парка" бьет молодого человека, сообщает портал Liepajniekiem.lv.

На видео виден инцидент, в котором пожилой мужчина, который, возможно, является водителем автобуса "Лиепайского автобусного парка", сбрасывает на проезжую часть юношу.

Портал связался с "Лиепайским автобусным парком", чтобы выяснить причины этого инцидента и получить комментарий о действиях водителя.

Председатель правления "Лиепайского автобусного парка" Леонид Кронгорн сообщил порталу, что предприятие углубленно выясняет обстоятельства конкретного события.

"Мы запросили у вовлеченного в инцидент водителя автобуса письменное объяснение.

"Лиепайский автобусный парк" категорически выступает против такого рода агрессивности. Конфликтная ситуация должна быть решена в соответствии с установленной процедурой без агрессии.

Кроме того, если полиция также предложит расследование, предприятие готово предоставить всю необходимую информацию, чтобы подробно и всесторонне разъяснить обстоятельства инцидента и помочь устранить повторение таких ситуаций когда-либо в будущем", - говорится в сообщении.

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