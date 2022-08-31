Путешественник, внимание! Известные авиакомпании отменяют рейсы вплоть до весны 2023 года

Из этого аэропорта по-прежнему будут обслуживаться только два направления - Милан и Бухарест.

В авиакомпании говорят, что решение об отмене рейсов было принято из-за экономического давления.

American Airlines

​American Airlines планирует сократить более 29 000 рейсов в ноябре, чтобы избежать хаоса. Частота некоторых регулярных маршрутов сокращается, а кое-какие из них на данный момент полностью закрываются.

Delta

Американская авиакомпания Delta также сократила более 4000 рейсов в ноябре из-за нехватки персонала, вызванной неожиданным сокращением числа сотрудников.

Ryanair

Авиакомпания Ryanair отменяет несколько рейсов, запланированных на зиму. Это происходит, несмотря на увеличение числа путешествующих после пандемии.

Высокий спрос и нехватка персонала привели ко множеству задержек рейсов, их отмене и огромным очередям. При этом авиакомпания добавила к своему расписанию на зиму еще более миллиона пассажирских мест.

Что происходит?

Издание Apollo уже сообщало, что из-за хаоса в аэропортах на ​​популярных туристических направлениях затруднены путешествия по Европе и США. Основная причина - авиакомпании и турагентства не справляются со спросом желающих путешествовать, который местами уже превысил уровень 2019 года. Публикуется все больше информации о потерянном багаже, домашних животных или других вещах.

Хаос в аэропортах возник также из-за нехватки обслуживающего персонала. Около 191 000 сотрудников авиакомпаний Европы были уволены в разгар пандемии Covid-19.

Теперь, когда количество путешествий резко возросло, в мире наблюдается недостаток персонала для обслуживания пунктов проверки багажа, служб безопасности и летного экипажа. Усилия по найму новых сотрудников сдерживаются длительными проверками службы безопасности и непривлекательными условиями труда.

Тем временем остальные рабочие начали серию забастовок против плохих условий труда и сокращения заработной платы.