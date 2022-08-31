Latvijas gāze не исключает пересмотра тарифов на газ для населения

Председатель совета Комиссии по регулированию общественных услуг Алда Озола подчеркнула, что в настоящее время такая неофициальная информация обнародована Latvijas gāze и ожидается соответствующее официальное представление. Озола признал, что тарифы действительно могут быть пересмотрены.

Latvijas gāze продолжит выполнять свои обязанности в качестве публичного торговца и, скорее всего, в ближайшие дни представит Комиссии по регулированию общественных услуг реальные расходы, которые компания прогнозирует до конца 2022 года, чтобы обеспечить газоснабжения населения, резюмировал Калвитис.

Уже сообщалось, что объем природного газа для снабжения смежных потребителей в отопительный сезон составляет 1,15 тераватт-часа (ТВтч), поэтому по решению правительства Latvijas gāze обязана хранить указанный объем природного газа до 30 сентября. Однако с 1 октября по 30 апреля 2023 года количество природного газа в хранилище на первое число каждого месяца должно быть равно разнице между 1,15 ТВтч и количеством, фактически поставленным подключенным пользователям с 1 октября 2022 года по последний день предыдущего месяца. Публичный трейдер не имеет права передавать эти запасы другим пользователям системы.